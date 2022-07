El viento: el mejor alivio para el verano Estas últimas semanas el calor ha protagonizado casi todas las portadas de los periódicos, y no es para menos. El otro día para Meteored, escribí un artículo sobre el por qué nos refresca el viento cuando hace calor. Pues bien, me gustaría compartir algunas curiosidades con ustedes. El viento, como muchos sabrán es el “aire en movimiento”. Su importancia es muy grande por su papel regulador y no solo en la superficie terrestre, sino también en nuestra piel o en la ropa. Ahora en plena ola de calor, la sensación de ponernos delante del ventilador es insuperable pero, ¿saben por qué? Como suele ser normal, cuando llega el verano sacamos de los trasteros nuestros queridos ventiladores y abanicos. Pues bien, ni unos ni otros son una fuente de aire frío y, sin embargo nos refrescan. Lo único que tienen en común es que mueven el aire de nuestro alrededor para ayudar a refrigerarnos mejor. El aire estancado en nuestro alrededor está saturado de humedad y esa es la razón que nos hace sentir pegajosos y agobiados cuando hace calor. Es decir, al estar quieto, el aire que está en contacto con la piel se calienta por el calor que desprende tu propio cuerpo. Luego, si corre el aire habrá mucha más evaporación y enfriamiento. Con el ventilador y el abanico ocurre una cosa así. En resumidas cuentas, desplazamos el aire húmedo que nos rodea y lo reemplazamos por aire seco listo para absorber de nuevo nuestro calor. Ocurre algo similar cuando ponemos nuestra ropa a secar, ya sea en el tendedero o delante de un ventilador. La ropa se seca porque el agua presente en ella se evapora y pasa al aire. Cuando hay viento se seca antes porque arrastra el aire húmedo cercano a la ropa y da paso a aire seco con "ganas" de recolectar nueva humedad. Por esa razón hay que comprender el fenómeno de la evaporación. También está comprobado cuando nos echamos colonia a nuestro cuerpo, donde ella misma se seca rápidamente... ¿interesante?