El Consell ondea las ayudas al turismo ante las críticas del PP por la tasa

El turismo ha marcado una parte importante del debate político en los últimos días. Lejos de por las cifras de visitantes o por el sofocante calor, la toma en consideración de la ley que impulsará la tasa turística se ha convertido en uno de los centros de gravedad de la política valenciana en los últimos días. Sus efectos van más allá del visto bueno en las Corts del jueves y el turismo ha continuado horas después siendo un elemento en el que el Consell por una parte y la oposición por otra han intentado arrimar el ascua a su sardina.

Es en ese contexto en el que destacó ayer la exposición exhaustiva realizada por la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Aitana Mas, sobre los cuatro convenios firmados por el Gobierno valenciano sobre el turismo. Mas detalló durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell la puesta en marcha de varios acuerdos con administraciones locales para potenciar los atractivos turísticos de estas zonas. Sus explicaciones fueron más extensas de lo que suelen ser estos anuncios.

En total, la portavoz del Gobierno valenciano precisó que se iban a destinar 450.000 euros en cuatro convenios diferentes con el Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca (que recibiría 250.000 euros) así como con los ayuntamientos de Peñíscola (100.000 euros), Buñol (60.000 euros) y Villena (40.000 euros). A ello se suman otros 52.000 euros de anticipo para Cocemfe dentro del programa de turismo accesible.

Pero no es el único guiño del Consell hacia el sector. A unas horas de que se produjera la votación en las Corts, la Generalitat a través de Turisme Comunitat Valenciana anunció que había destinado 16,5 millones a los municipios turísticos a través del Fondo de Cooperación Municipal durante los últimos tres años. "Se trata de una cuantía que triplica a lo distribuido entre 2010 y 2015”, añadía al respecto el secretario autonómico, Francesc Colomer, ferviente crítico de la tasa. Un día antes, Puig también anunció la renovación del bono turístico por 32 millones para 2023.

Y mientras en el Consell ponen vendas ante las posibles críticas del sector por la tasa, la oposición incide en ellas. Quien más, el PP, que durante el pleno del jueves acudió a la cámara autonómica con alcaldes de municipios turísticos. Un día después de la votación, su líder, Carlos Mazón, continuaba cargando contra el proyecto de ley. Así, calificó la decisión de tramitar la norma de "un error que hará perder competitividad a la Comunitat Valenciana".

Mazón dijo que la medida es un "engaño" al insistir en que "no es una tasa, es un impuesto que pagarán todos los ciudadanos, también los de la Comunitat Valenciana". "Hablar de nuevos impuestos siempre es un error, y en este caso además contribuirá a la despoblación porque no hay incentivos y no está ligado al medio ambiente, va a ir a la caja política de Ximo Puig, que es quien lo va a cobrar", dijo el líder del PPCV, quien añadió que "este impuesto no tiene nada que ver con la regeneración del medio ambiente y de la sostenibilidad".