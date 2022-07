Reconocer y dar visibilidad al trabajo de las entidades sin ánimo de lucro que luchan a diario por mejorar la calidad de vida de las personas en el ámbito de la salud, de la educación o de la inclusión, que tienden una mano y acompañan a aquellos que más lo necesitan en los momentos más duros, que ayudan a fomentar la autonomía y desarrollo personal, y que contribuyen con su labor a construir un mundo más justo, más amable y más humano. Este es el objetivo de los Premios BBVA Futuro Sostenible, que nacen del fondo BBVA Futuro Sostenible ISR y que celebran este año su cuarta edición.

Una iniciativa que es posible gracias a BBVA Asset Management y que, como cada año, constituye un impulso económico para 23 ONG en todo el territorio estatal que han resultado seleccionadas por la relevancia de los proyectos solidarios que han presentado.

«Los clientes, los mercados y la sociedad no solo esperan que las grandes compañías como nosotros generemos valor, sino que también contribuyamos de manera positiva a la sociedad y que el desarrollo económico en el que participamos con nuestra actividad sea inclusivo. Que no dejemos a nadie atrás», reconoció Luis Foix, director de zona de BBVA en València y Castelló, durante la apertura del acto de entrega del Premio Futuro Sostenible BBVA a la entidad galardonada en la Comunitat Valenciana este 2022, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunitat Valenciana (Aspanion).

El evento, presentado por Silvia Tomás, directora de relaciones institucionales de los medios de comunicación que el grupo Prensa Ibérica tiene en València, se celebró el pasado viernes 15 de julio en el Club Diario Levante y estuvo organizado por el propio periódico Levante-EMV y BBVA. Asistieron Luis Foix, director de zona de BBVA en València y Castelló, y Esther Garachana miembro del equipo de negocio de BBVA Asset Management; José Luis Valencia, director de Levante-EMV, y Enrique Simarro, director general de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana; Javier Mateo, concejal de Deportes del Ayuntamiento de València; Jesús María González Marín, presidente de Aspanion, y Ana Catalá, técnica de Proyectos de la entidad; y José Jiménez Aroca, presidente de la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica (Adela-CV), y Sonia Sánchez, coordinadora gerente de la Fundación Francisco Luzón.

Alineados con los ODS

Conscientes de su obligación de promover desde las administraciones públicas iniciativas solidarias, Javier Mateo quiso poner en valor en su intervención que las grandes compañía también impulsen proyectos que estén alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El concejal de Deportes no dudó en subrayar los 37 años que Aspanion lleva «al pie del cañón». «Es muy importante el trabajo que hacéis y el acompañamiento que dais a los padres y madres en esos momentos tan duros», señaló. El edil reconoció que hace falta más investigación. «Tenemos que seguir trabajando para que desde los gobiernos y las instituciones privadas sigamos financiando a los investigadores y las investigadoras», apuntó.

Durante el debate moderado por Silvia Tomás, Esther Garachana detalló que, desde que naciera la Convocatoria Solidaria BBVA Futuro Sostenible en 2018, se han repartido más de 3 millones de euros para 74 proyectos ganadores que responden a las necesidades de la sociedad. «Queremos seguir trabajando en esta línea, respondiendo a esta demanda. Nuestro objetivo final es que todas nuestras soluciones de inversión acaben incluyendo criterios sostenibles a la hora de gestionar los fondos», afirmó.

Un trabajo imprescindible

Con los 35.000 euros que recibe Aspanion gracias al fondo solidario, la asociación va a desarrollar su proyecto de «Apoyo social y económico a niños con cáncer y sus familias». «Cuando diagnostican a un hijo con cáncer es un shock tremendo y acarrea una serie de repercusiones psicológicas, sociales, económicas y laborales, que hacen que toda la familia entre en un bucle difícil de salir», declaró Ana Catalá. Como ellos, Iván y Sonia, padres de Rooy, que forman parte de la ONG y que representaban en el evento a todos aquellos que viven esta realidad.

Además de las sesiones terapéuticas, el acompañamiento, la atención y el asesoramiento durante el tratamiento y en todas las fases de la enfermedad, Aspanion dispone de pisos de acogida en Alicante y València, donde se encuentran las unidades de oncología infantil. Una labor imprescindible que no cesó durante la pandemia. «Teníamos una enfermedad que no se conocía muy bien, altamente contagiosa. No podíamos cerrar y estar lejos de las familias», admitió.

La mesa redonda también contó con el testimonio de José Jiménez Aroca, presidente de Adela-CV. Junto a la Fundación Francisco Luzón, galardonada en la anterior convocatoria, han desarrollado a lo largo de 2021 la iniciativa «Respiro para la ELA», enfocada en mejorar la calidad de vida de los enfermos a través de la fisioterapia respiratoria a domicilio. Con los recursos donados por BBVA, realizaron durante el año pasado hasta 400 sesiones y, en global, llegaron a las 4.000. «La preservación de nuestra musculación nos permite alargar nuestra vida», explicó Jiménez.

Tras escuchar el trabajo que realizan a diario estas ONG, Garachana anunció que en enero de 2023 se abrirá una nueva convocatoria para todas las entidades sociales, aunque ya hayan sido galardonadas. El evento se clausuró con la entrega del premio a Jesús María González, presidente de Aspanion.

«Invertimos en investigación clínica, pero también en la psicológica y social»

«Para nosotros, no es un futuro sostenible, es un presente sostenido en el que BBVA nos va a ayudar a mantener esta posibilidad de apoyo económico a las familias», subrayó Jesús María González Marín, presidente de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comuniatat Valenciana (Aspanion), tras recoger el Premio BBVA Futuro Sostenible por su proyecto «Apoyo social y económico a niños con cáncer y sus familias». Un galardón que entregaron Luis Foix, director de zona de BBVA en València y Castelló, y Esther Garachana miembro del equipo de negocio de BBVA Asset Management.

Durante su discurso, González puso en valor la importancia de la investigación. «En Aspanion venimos invirtiendo de media un 7,8 %. No solamente en la parte clínica, sino también en la psicológica y la social. Esto incluye valorar el estado psicológico de los supervivientes y las secuelas neurocognitivas, y la evolución y el desarrollo de estas familias a partir del diagnóstico», detalló. Además, en la entidad cuentan con un observatorio permanente. El presidente de Aspanion destacó que, en 2021, concedieron 59.600 euros de ayudas económicas directas. «A 30 de junio, llevamos 34.100 euros», añadió. Asimismo, quiso matizar que no existe una unidad de oncología pediátrica en la provincia de Castelló porque, de acuerdo con la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica y la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas, no se alcanza el número de pacientes nuevos al año necesario para que esta sea terapéuticamente rentable.

Desde Aspanion, impulsan, además, un proyecto de seguimiento a largo plazo de los supervivientes de cáncer infantil y adolescente. Entre las reivindicaciones, González señaló la posibilidad de que aquellos que reciben el alta a los 10 años dispongan de una tarjeta en la que se incluya su historial de tratamientos e intervenciones para cuando sean atendidos por el médico de cabecera

En este sentido, Ana Catalá, técnica de Proyectos de Aspanion, detalló que existen estudios que concluyen que el «70 % de los niños, niñas y adolescentes que han pasado un cáncer en su infancia tienen secuelas relacionadas con la enfermedad o con el tratamiento y entre el 30 y el 40 % tendrán en el futuro consecuencias tardías que van a ser discapacitantes o amenazantes para la vida». «No podemos quedarnos de brazos cruzados», defendió.