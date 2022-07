La vicepresidencia segunda del Consell que ocupa Unides Podem se encuentra en el Palau de Pineda, en la plaza del Carmen de València. En la tercera planta trabaja el equipo más cercano al vicepresidente, Héctor Illueca, aunque el funcionariado está en el Nou d’Octubre. Illueca (València, 1975), inspector de Trabajo, doctor en Derecho, profesor universitario y ex director general de Trabajo en el ministerio de Yolanda Díaz, cumplirá en septiembre un año como vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática tras la dimisión de su antecesor Rubén Martínez Dalmau. En sus redes sociales tiene impresa una frase de 1917 de Santiago Ramón y Cajal: "Nos arrastró a la catástrofe la vergonzosa ignorancia en que vivían nuestros partidos de turno".

Se ha visto un giro al centro en las políticas del presidente Puig y otro a la izquierda por parte del presidente Sánchez. ¿Con cuál de los dos se siente más cómodo?

Me encuentro cómodo en las políticas concretas y en las medidas que defienden el interés general. Y yo sería muy prudente al hablar de giros políticos. En el caso del Botànic las políticas no están determinadas por las personas sino por un acuerdo y una mayoría parlamentaria que ha desplegado un horizonte para nuestra tierra. En el Estado, los anuncios van en el camino correcto pero hay que esperar a ver en qué se concretan.

¿Echa en falta más política de izquierdas, más transformadora como dice usted, en el Consell?

Entramos en una fase de excepción, un nuevo escenario por el impacto de la guerra y hay que acelerar el despliegue de políticas públicas para reforzar la solidaridad y la fraternidad, los servicios públicos y los derechos sociales. Será la única forma en estos diez meses de crear las bases para un Botànic III. Es un momento de excepción en España y el continente y es más importante que nunca que el Consell tome conciencia de que es el momento de acelerar las políticas sociales, de emprender políticas valientes.

En cambio, la sensación que parece transmitir el Consell para los próximos meses es moderación, estabilidad y políticas poco estridentes. ¿Se puede movilizar así a la mayoría del electorado?

Para desplegar las políticas es necesaria estabilidad y eso pasa por un diálogo sincero entre socios, por la discreción en la discusión de las diferencias que, obviamente, hay y habrá y por la lealtad que comporta enterarnos de las posiciones por los socios y no por la prensa. Eso debe ser una prioridad.

¿Se siente Unides Podem suficientemente escuchado dentro del Consell?

Yo lo que puedo decir es que he llegado a un gobierno de verdad, donde he tenido diferencias y posibilidad de discutirlas con mis socios, PSPV y Compromís, y siempre he podido hablar en serio de política con ellos y eso no quiere decir que siempre haya estado de acuerdo.

Ha habido una crisis importante estas semanas por la trascendencia que tiene la salida de Mónica Oltra. ¿Cómo lo ha vivido?

Pues con preocupación, pero también con la mirada en el futuro, en el año que nos queda de legislatura. Oltra deja un entramado de políticas sociales que son referencia en Europa como la renta de inclusión o la ley de Servicios Sociales, pionera en España. El legado queda y lo importante es desplegar las políticas que hagan posible un nuevo gobierno de progreso en nuestra tierra. Todo el Consell está convencido y es por lo que va a trabajar.

El legado de Oltra queda y lo importante es desplegar las políticas que hagan posible un nuevo gobierno de progreso en nuestra tierra

Usted lleva días denunciando las cloacas del Estado por los audios en los que se reconoce que hubo guerra sucia y pruebas falsas contra Podemos, ¿hay una degradación de la democracia?

Yo iría más lejos. Lo que se ha producido es un secuestro de la voluntad popular. España era un país que quería cambiar, con una juventud noble e idealista que quería acabar con la corrupción, que la crisis no la pagaran los de siempre y que durante el 15M pedía democracia real. Estuve en las plazas y lo viví. Y la respuesta del Estado fue una trama policial, política, judicial y mediática para deteriorar la imagen de Podemos y de su líder, Pablo Iglesias. Y eso alteró la vida democrática. El gobierno actual ya lo votó la ciudadanía en 2015 y hubo que repetir elecciones y le dieron el gobierno a Rajoy. El mandato ciudadano se dio de nuevo en 2019 y de nuevo se repitieron. Y solo cuando vieron a Podemos débil se consintió ese gobierno. Pero con una correlación de fuerzas muy diferente. La clave es que se ha visto una trama para controlar el poder del Estado y subordinarnos a la política exterior de EEUU.

¿Esa guerra sucia, ese 'lawfare', ha tenido que ver en la dimisión de Oltra?

No puedo opinar sobre procedimientos judiciales en marcha. El poder político no puede interferir en la justicia y tiempo habrá de sacar conclusiones. Es evidente que la derecha y la ultraderecha han utilizado la Justicia ante su falta de proyecto y han ensuciado las sesiones de las Corts y se han dedicado durante meses a una persecución política.

¿Qué supone políticamente la plataforma de Yolanda Díaz presentada estos días?

Esperanza. Es un elemento fundamental para movilizar a la izquierda en un momento muy difícil. Yo me tomo muy en serio lo que dice Yolanda Díaz desde hace muchos años. He trabajado con ella en el ministerio y en el Congreso y desde el punto de vista valenciano es muy relevante las apelaciones que hace a escuchar a la sociedad, a prestar atención a las necesidades, preocupaciones e inquietudes de la gente. A un diálogo con la juventud, los movimientos sociales, los sindicatos, a saber diagnosticar los problemas y desde ahí construir un programa común, un proceso político programáticamente fundamentado, esa es la clave del movimiento de Díaz.

¿Extrapolable a la Comunitat Valenciana?

En nuestra tierra las fuerzas políticas y sociales que un día lograron el cambio tienen que tener un diálogo a fondo sobre los problemas. Y como último paso, si es necesario y se considera oportuno, una candidatura unitaria. Pero deberíamos ser capaces de hacer las cosas de otra manera y evitar un juego de tronos. La ciudadanía rechaza la pura lucha del reparto de poder entre partidos y la discusión de las listas. Lo único que puede generar un compromiso activo de las clases populares y de la gente sencilla y humilde es ver que desde la política se es capaz de escuchar sus necesidades y se construyen proyectos políticos conectados con sus problemas. Ese es el tronco de mi cultura política y a lo que voy a dedicarme los próximos meses.

¿Va a abrir un proceso de escucha? ¿Quién lideraría, quién sería Yolanda Díaz en la Comunitat Valenciana?

Evidentemente. Yo no creo que esto sea un problema de personas sino de voluntad política y de abrir un proceso de diálogo sobre los grandes problemas, que haga balance de este gobierno y que construya un programa que genere esperanza e ilusión, que discuta sobre la limitación que supone la actual correlación de fuerzas en el Consell, de forma abierta, con luz y taquígrafos. Sé que a los medios, y también a mucha gente, le preocupan mucho las listas, pero a mí, en absoluto. Mi cultura política es la unidad, el proceso arraigado al territorio, los liderazgos colectivos y los programas que estén fundamentados.

Usted ha dicho que sería suicida no hacer un Sumar a la valenciana ¿Lo ve posible?

Hay condiciones para este debate. Las fuerzas que impulsaron el cambio, las sociales, sindicatos, movimientos en defensa de la vivienda, pensionistas, tejido social en los barrios, nos debemos un debate para construir una síntesis política.

¿Si se hace debería liderarlo Compromís como fuerza hegemónica de ese espacio?

Insisto en el liderazgo colectivo, no hablo de correlación de fuerzas entre partidos, yo hablo de otra cosa. Hay que hacer un esfuerzo para evitar que un proceso político que puede ser decisivo para un nuevo gobierno de progreso se convierta en un juego de tronos, para eso conmigo que no cuenten.

Pero al final es necesario un líder, un candidato. ¿A usted le gustaría liderar ese espacio?

Cuando hayamos discutido en serio de política, cuando sepamos de dónde venimos y adónde vamos, cuando esté hecho el diálogo con la sociedad civil organizada y cuando tengamos una síntesis política, tiempo habrá de hablar de candidatos.

El gobierno valenciano tiene que ser capaz de ir más allá porque entramos en una situación excepcional donde las necesidades sociales van a multiplicarse.

¿Y usted estaría dispuesto?

Lo que digo es que en estos meses dedicaré todos mis esfuerzos, los que me permita la gestión, a intentar que ese proceso político fructifique, desde la humildad y la cultura de unidad para que dé un resultado tangible que pueda, y esto es muy importante, no que continúe este gobierno, sino que lo haga con una correlación de fuerzas distinta, porque este Consell ha tenido sus limitaciones. Y tenemos que ser capaces de ir más allá porque entramos en una situación excepcional donde las necesidades sociales van a multiplicarse.

¿La marca Unides Podem desaparecerá de las papeletas valencianas como se ha visto en Andalucía?

No es un problema de marcas, eso es márqueting. Yo estoy hablando de política y de la grande, de la que entronca con las necesidades de la gente que tiene miedo al futuro, que se da cuenta de que la guerra está cambiando el mundo. Tenemos que tener altura de miras. Eso de las marcas y esa forma de enfocar la política es ajena a mi cultura.

Díaz ha comenzado ese proceso a año y medio de las generales, a ustedes les queda, si quitamos el verano, siete meses...

Tenemos poco tiempo, debemos ponerlos las pilas.

¿Se recompone el gobierno de coalición que estaba muy dividido por la cumbre de la OTAN, el envío de armas a Ucrania, el gasto en Defensa, la crisis de Melilla?

El debate del estado de la nación ha evidenciado una contradicción fundamental entre la política social y fiscal planteada por Sánchez y la política exterior pactada con el PP. Entre las medidas anticrisis largamente reclamadas por la izquierda y el presupuesto de defensa pactado con el PP. El giro a la izquierda debería ser en política exterior. Sánchez debería dejar el belicismo y promover iniciativas diplomáticas para llegar a acuerdos.

¿Cuáles deberían ser las prioridades del Consell estos diez meses?

Un debate a fondo sobre la transición ecológica y una economía más justa y sostenible, el blindaje de los servicios públicos y los derechos sociales, convertir la vivienda en una prioridad, en el cuarto pilar del estado de bienestar. Creo que ese será el gran legado de la legislatura. Esta es la discusión estratégica que vamos a tener con motivo de los presupuestos y encarrilar el último año con valentía y a la ofensiva.

La reforma fiscal es la pieza central porque soluciona al problema de la financiación, pero muchas veces cuando hablamos de esta reforma fiscal al PSOE le tiemblan las piernas, vamos a ver si hay voluntad política

¿Hay margen para una reforma fiscal valenciana en la línea de Sánchez con impuestos a energéticas y bancos o trasciende las competencias del Consell?

Siempre hay margen, pero la justicia fiscal está de forma preeminente en las competencias estatales. Las medidas anunciadas van por el buen camino. Una pieza central es la reforma fiscal porque es la que hará posible de verdad una solución al problema de la financiación. Pero muchas veces, cuando hablamos de reforma fiscal, al PSOE le tiemblan las piernas, vamos a ver si hay voluntad política. Hay tres claves: perseguir el fraude, que los ricos paguen impuestos porque hay sectores privilegiados que están excluidos, y un suelo que impida el ‘dumping fiscal’ que realiza la Comunidad de Madrid y que convierte a Madrid en una aspiradora de recursos.

¿Qué le parece que todo un debate del estado de la nación pase de puntillas por el problema territorial o la reforma de la financiación?

Tiene que ver con algo que percibimos y que se produce en España, que se está rompiendo el discurso público entre el palacio y la calle. Uno tiene la sensación de que en el palacio están los políticos hablando de lo que les interesa y en la calle la gente con necesidades como la lista de la compra o la subida de tipos de interés que afecta a las hipotecas de las familias o a las pequeñas empresas. Creo que se está rompiendo ese discurso público y ahora más que nunca el gobierno valenciano tiene que tener un pie en la calle y conectar con las necesidades de la gente.

La forma de movilizar al electorado de izquierda y generar un compromiso activo de las clases populares con el gobierno valenciano pasa por conectarnos con sus preocupaciones

Usted es el encargado de dar a Vox la réplica en las sesiones de control en las Corts. ¿Andalucía ha demostrado que alentar el miedo a Vox no da réditos a la izquierda?

La forma de movilizar al electorado de izquierda y generar un compromiso activo de las clases populares con el gobierno valenciano pasa por conectarnos con sus preocupaciones. Hace falta un debate a fondo de los problemas que se nos vienen, la estructura de las cercanías, la despoblación, que también es dramática en nuestra tierra, el estado del bienestar. Tener un pie en la calle, que la gente vea que el gobierno está a su lado y que extiende la mano para ayudar a quien lo necesita.

Se está rompiendo el discurso público entre el palacio y la calle. Uno tiene la sensación de que en el palacio están los políticos hablando de lo que les interesa y en la calle la gente con necesidades

¿Cómo lleva su pulso con la Sareb para gestionar su parque de viviendas?

Cada vez tiene más importancia, es urgente aumentar el parque público de vivienda. Vivimos una emergencia que se va a agravar y tenemos que habilitar medidas para traspasar ese parque de ocho mil viviendas al Consell y ponerlo a disposición de familias vulnerables. Es una demanda del Consell y tiene una unanimidad inédita con la patronal, sindicatos y el tejido social organizado en torno a la vivienda y muchas autonomías. Es una oportunidad histórica y voy a perseverar.

¿Qué le inspira esa frase de Santiago Ramón y Cajal de 1917 que citaba al principio?

Que no abordar los grandes problemas del país no hace que se solucionen sino que se enquisten y que las constituciones se desmoronen. Vivimos un momento donde es muy claro que desde el punto de vista territorial, de los derechos sociales, la situación de la monarquía hacen que la reforma constitucional y la puesta al día del contrato social sea una necesidad histórica y no hacerlo no resolverá los problemas, los problemas seguirán, se enquistarán y serán cada día más graves.