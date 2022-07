Colomer insiste en que dimitirá antes de aplicar la tasa turística

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, reitera que dimitirá antes que aplicar la tasa turística. Lo hace en una entrevista al diario Información, del mismo grupo editorial que Levante-EMV, en la que asegura: «Nunca aplicaré la tasa turística y no me quedaré para verlo». Colomer nunca ha caído en contradicciones. Siempre ha estado en contra de la tasa turística, que esta semana ha iniciado su recorrido en las Corts para convertirse en ley autonómica.

Colomer es la voz más crítica dentro del Botànic contra el impuesto a las pernoctaciones turísticas. Asegura en la entrevista que de momento no se plantea la dimisión porque ahora lo que toca es pelear para que no se apruebe la tasa, que tiene en contra a todos los partidos del bloque de la derecha. Colomer asegura que no se ha aprobado de momento nada más que la admisión a tramite de la proposición de ley pero se muestra esperanzado en que se dialogue «de verdad» con el sector y que finalmente no se aplique.

El secretario autonómico asegura que va a pedir que se elabore un informe por parte del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y del Comité Económico y Social (CES). «Si se aprueba la tasa sin la voluntad del sector la dimisión es un escenario posible pero de momento no se ha aprobado nada», señala Colomer. «Me siento con una sensación extraña, pero tengo la confianza del presidente», asegura el secretario autonómico que añade que se siente «francamente decepcionado», aunque añade que «las circunstancias, los acuerdos y la dialéctica dentro de un gobierno de coalición es complicada», señala Colomer.

«Hay una ruptura de la unidad de mercado de la marca Comunidad Valenciana, y eso nos arroja a una especie de jungla», sostiene también el secretario autonómico de Turismo en otro momento de la entrevista.

«Tiene instinto de multa»

Colomer añade que el impuesto a las pernoctaciones turísticas en la Comunitat Valenciana le parece más bien una multa. «Esto no es ni una tasa ni un impuesto, esto tiene instinto de multa, tiene instinto de penalización», señala el titular de Turismo.

«No se ha escuchado lo suficiente, y no lo digo yo, lo dice todo el mundo, pero no pasa nada porque aún hay tiempo», sostiene en otro momento de la entrevista. «Con la tasa se va a transformar al sector en delegaciones de la Agencia Tributaria», añade.