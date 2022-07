Sin cobrar un año después de haber corregido las oposiciones

Desde hace un mes se desarrollan las diferentes fases de las oposiciones que la Conselleria de Educación ha convocado para este año, las correspondientes a Infantil, Primaria y otras especialidades y este otoño se espera la convocatoria del proceso extraordinario para estabilizar a interinos y que debe hacerse en 2023.

El año pasado fue el turno de las oposiciones de los profesores de Secundaria, además de Formación Profesional (FP), escuelas de idiomas (EOI) y Enseñanzas Artísticas, entre otras. Excepcionalmente, esa convocatoria empezó en mayo y no a final de curso, como suele ser habitual y, además, se había pospuesto un año por la covid-19, pues estaba prevista para el verano de 2020 pero finalmente fue en 2021.

Ahora, un año después, parte del profesorado que participó en ese procedimiento como miembros de los tribunales asegura no haber cobrado la remuneración correspondiente a esa labor, que realizaron junto a sus responsabilidades habituales en los centros educativos en los que imparten clase. Así lo afirman a Levante-EMV algunos de los afectados, que han contactado con este periódico para mostrar su malestar, al no ver todavía recompensados sus esfuerzos y al no ver solucionada la situación tras haber enviado reclamaciones y quejas a la Generalitat.

En concreto, el profesorado que trabaja en las oposiciones cobra por las sesiones en las que se reúnen (por ejemplo, las preparatorias de las pruebas), el día del examen, la restauración y el kilometraje según la distancia desde el centro en el que enseñan y la sede que se les ha asignado como tribunal.

Las personas afectadas que un año después aún no han cobrado se sienten víctimas de «una burla y un engaño masivo» y recuerdan que los tribunales «sobrepasaron muchísimo sus puras atribuciones», dadas las circunstancias. Cabe recordar que, por ejemplo, la fecha causó malestar entre la comunidad educativa, al suponer una «sobrecarga» por coincidir con el grueso de su trabajo en los centros educativos a final de curso.

«Antes de fin de año»

La Conselleria de Educación reconoce la situación y el retraso en el pago, pero afirma que «la mayoría del profesorado miembro de tribunales a las oposiciones de 2021 ya ha cobrado» y añaden que trabajan para «abonar todos los pagos restantes de las oposiciones de 2021 antes de que acabo el año».

No obstante, recuerdan que fue una convocatoria en la que «se incrementó enormemente el número de tribunales para cumplir las medidas de prevención y seguridad ante la covid-19».

De hecho, fueron un total de 474 tribunales, con 2.370 examinadores, para garantizar un proceso en el que participaron unos 23.000 aspirantes que se jugaban una de las 3.542 plazas que ofertó Educación.

Los docentes afectados afirman a este periódico que, cuando han preguntado a la Administración, se les ha explicado que aún no han cobrado unos 200 tribunales —lo que supondría cerca de la mitad del total— y el motivo es la falta de fondos para poder ejecutar los ingresos, si bien este punto no ha sido confirmado por la Conselleria de Educación.

Asimismo, el profesorado lamenta los problemas que les causa en la declaración de la renta «cobrar algo que se ha realizado en el 2021 en otro año fiscal», ya que deberán hacer una declaración complementaria, y denuncian que «arbitrariamente» algunas personas han cobrado y otras no.

CSIF recurre los ámbitos en 1º de ESO

CSIF ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano contra la Conselleria de Educación por «la imposición de los ámbitos» en 1º de ESO. En concreto, el sindicato ha impugnado la resolución con las instrucciones del inicio de curso en Secundaria, en particular en su parte dispositiva que establece la organización por ámbitos de conocimiento (asignaturas afines agrupadas) en este nivel.