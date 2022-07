La ciudad almeriense ha vuelto a tener un récord de calor este inicio de mayo, con 35,9ºC. Sin embargo en el día de la máxima absoluta cuando el viento sopló a poniente la temperatura en Almería bajó 9ºC en una hora, de los 36º a las 17 horas, a 27º a las 18 horas. Sin embargo es remarcable que hay observatorios meteorológicos cercanos a la ciudad donde la máxima fue bastante inferior, alrededor de 27ºC en ese mismo día. Este microclima de Cádiz, que no es de origen urbano, sino natural, se debe a que está en el interior de una bahía y cercana a cordilleras que provocan subidas térmicas importantes, sobre todo cuando el viento sopla de levante. En cambio cuando el viento sopla de poniente la temperatura es bastante baja en la ciudad de Almería. Las temperaturas máximas del cabo de Gata, situado en el este de la ciudad son bastante más bajas que en la ciudad de Almería. También a menudo las temperaturas nocturnas pueden ser muy altas en la ciudad cuando sopla levante, no es de extrañar que algún año se superen los 30º de mínima en una noche, aunque a medianoche ya se ha bajado de este valor y no queda señalado como a récord de mínima alta. Podemos afirmar que la peculiaridad del clima almeriense está ligado tanto a la geografía ya la orografía como al efecto föhn de los vientos o la ausencia del carácter föhn de estos flujos de aire cuando llegan a Almería, provocando subidas o bajadas repentinas térmicas.