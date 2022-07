Denuncian la discriminación de una empleada pública tras perder la vista

El sindicato CSIF ha denunciado la "discriminación" que sufre una auxiliar administrativa de Conselleria de Sanidad, con años de trabajo y con una discapacidad visual sobrevenida, que ha sido rechazada hasta tres veces para cubrir vacantes a las que le correspondía acceder tras llamarla de bolsa de trabajo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que estudia acciones judiciales ante estas situaciones repetidas en el último mes y medio, ha exigido a la Conselleria una solución y ha propuesto "o una adaptación del puesto de trabajo o que ubiquen a la profesional en otro acorde a sus circunstancias".

Por su parte, la Conselleria de Sanidad ha explicado que los puestos que estaban vacantes requerían el uso de sistemas informáticos y se ha intentado por todos los medios hacer una adaptación hasta en tres puestos diferentes para que la profesional pudiera desempeñar las funciones, aunque con resultado negativo.

CSIF ha indicado que, "a pesar de su dilatada experiencia, el hecho de sufrir una discapacidad visual ha provocado que en los últimos meses soporte una discriminación precisamente por esta cuestión tras ser llamada, sucesivamente, para ocupar un puesto de auxiliar en un centro de salud –hasta en dos ocasiones- y en una unidad de admisión de hospitalización".

Según CSIF, esta trabajadora forma parte de bolsas de trabajo de la Conselleria de Sanidad en su categoría y en las resoluciones para justificar la denegación en dos casos argumentan que "no es apta para el puesto especificado por no ser posible la adaptación técnica del mismo".

En lo que respecta a un segundo centro de salud, tras rechazarla le remitieron escrito explicando que "no han hecho ningún informe de aptitud laboral porque no consta en su servicio que sea personal activo del departamento del Doctor Peset".

En los dos primeros casos las respuestas proceden del departamento de salud Clínico-Malvarrosa, según la central sindical, que ha considerado estas contestaciones y el rechazo sufrido hasta en tres ocasiones por la trabajadora "una discriminación por discapacidad".

"Mientras en bolsa existe un apartado que puntúa la discapacidad, esta trabajadora ha sido rechazada precisamente por esa circunstancia", ha afirmado el sindicato, que ha lamentado la "incongruencia de un Consell que defiende que es de las personas y que vela para que nadie quede atrás y, en cambio, a una auxiliar con dilatada experiencia y una discapacidad visual sobrevenida no la quieran contratar".

Para intentar adaptar alguna de las plazas a las necesidades de esta trabajadora, la Conselleria de Sanidad ha asegurado que se coordinaron y se reunieron el Servicio de Prevención de riesgos laborales, el Servicio de Informática y técnicos de la ONCE

Fuentes de la conselleria han indicado que se estuvo trabajando para incorporar el programa de lector de pantalla con el asesoramiento de la ONCE a los programas que habitualmente se utilizan en Sanidad (Orion Clinic, IRIS, Abucasis etc) no siendo posible por su complejidad.

Tras intentarlo por todos los medios, no ha sido posible hacer la adaptación al puesto, han indicado las fuentes, que han añadido que, en todo caso, si hay nuevas vacantes que no requieran estas competencias, no habría problema en que se incorporara.