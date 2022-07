Un sexagenario, juzgado por acosar hasta el suicidio a un adolescente en Castelló

Es la principal prueba de cargo contra el acusado de, presuntamente, acosar, hostigar y amenazar a un menor de Vila-real hasta provocar que se quitara la vida. De ahí que las conversaciones de WhatsApp centraran ayer en la Audiencia Provincial de Castelló la primera sesión del juicio con jurado que se sigue contra un hombre de 62 años, V. P., de Moncofa, que se enfrenta a 12 años de prisión por un delito de homicidio, según defiende el Ministerio Fiscal. Por su parte, inicialmente, la acusación particular, que ejercen los padres y el hermano del joven de 17 años que falleció hace seis años tras precipitarse al vacío, eleva la petición de pena a 28 años y medio de cárcel.

Tras la lectura de los escritos de todas las partes, el procesado declaró ante la sala, tras haberse opuesto durante el procedimiento a prestar declaración. Este negó la autoría de la conversación con el joven, a pesar de que como puso de manifiesto el fiscal, sí la reconoció años atrás en una entrevista con la psicóloga y trabajadora social con las que se entrevistó cuando fue arrestado. Además, el representante del Ministerio Público evidenció las contradicciones del acusado y una cierta falta de consistencia en su relato.

«Siento mucho lo que ha pasado, llevo la carga emocional desde que se me señala como culpable, no porque yo lo hubiera hecho. Nunca tuve conversaciones con el fallecido», aseguró, al tiempo que reconoció que la conversación llena de amenazas con el menor se mantuvo desde un número que es el de su teléfono móvil, por lo que supone que debió prestar su teléfono a alguien. «No contacté con él. No suelo utilizar el WhatsApp», insistió V. P., quien se encuentra en libertad provisional por esta causa.

La defensa, que pide la libre absolución, mantiene que el menor y el acusado no se conocían de nada y pone en duda que la cadena de custodia del teléfono móvil se cumpliera al considerar que se trata de una prueba incompleta. «Está sentado de forma injusta, ha vivido seis años de auténtico calvario», aseguró su abogada.

Tras la declaración del procesado, fue el turno de los agentes que acudieron al lugar de los hechos, así como del policía nacional que se encargó de la investigación del caso. El agente expuso la autenticidad de las conversaciones e indicó que, en todo momento, se respetó la cadena de custodia del teléfono móvil que portaba el menor cuando se suicidó. Además, contó a la sala que fue la prima del menor quien contó que este le había dicho que lo estaban amenazando.

Cien mensajes en siete horas

En la calificación del Ministerio Fiscal se recoge que el adolescente llegó a recibir más de un centenar de mensajes del procesado en un intervalo de tan solo siete horas, con ánimo de amedrentarlo. Al parecer, el adulto y el menor podrían haber tenido algún tipo de contacto de tipo sexual a través del teléfono, por lo que el investigado comenzó a escribirle, diciéndole: «Tengo toda la conversación en el móvil y lo voy a publicar con tu número», «saltarás de alegría cuando todo esto salga a la luz» o «te voy a enseñar a no fastidiar y a no hacer perder el tiempo a los que nos dedicamos a esto».

El adolescentes incluso le pidió reiteradas disculpas al procesado en cerca de 50 mensajes. Sin embargo, V. P. no dejó de dirigirle frases como: «Te pondré una demanda y tendrás que venir acompañado de tus padres», «cuando se hace esto es para follar, así que atente a las consecuencias» y «¿si yo te hiciera ahora chantaje, qué harías?».

«Tú te metiste y lo vas a pagar»

El fiscal relata en su escrito que el adulto, sabedor de la angustia y desasosiego que estaba causando en el menor, hasta el extremo de querer quitarse la vida, y aceptando conscientemente que el adolescente acabara suicidándose como le había anunciado, continuó mandándole mensajes. «Tú te metiste en este problema y lo vas a pagar», le dijo el adulto al joven, siguiendo con expresiones tales como «si te suicidas les dejarás el marrón a tus padres y mi abogado leerá tu conversación conmigo delante de ellos» o «por meterte en una página para mayores voy a tu familia», tal como consta en el escrito provisional de Fiscalía.

Según sostiene el Ministerio Público en su escrito, incluso después de haberse quitado la vida, el acusado siguió enviando mensajes similares a los anteriores e incluso fotografías simulando haberle denunciado en la Ciudad de la Justicia de València.

El fiscal insistió ayer en que el acusado tuvo una «influencia vital» en el fallecimiento del menor; mientras que el abogado de la acusación particular aseguró que la actitud del acusado le hace responsable de un delito de homicidio. El juicio seguirá hasta el próximo lunes cuando, tras las conclusiones definitivas de las partes, los miembros del jurado se retiren a deliberar para acordar un veredicto.