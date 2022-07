Uno de cada tres hogares empobrecidos no percibe ninguna ayuda pública

Uno de cada tres hogares empobrecidos (el 34 %) en la Comunitat Valenciana no recibe ni el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda del Gobierno ni la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) de la Conselleria de Igualdad de la Generalitat Valenciana. Es uno de los datos que arroja el primer análisis de la prestación estatal emitido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Con todo, el territorio valenciano es el cuarto con más hogares vulnerables cubiertos con ayudas públicas (66 %), solo por detrás de Baleares (87 %), Aragón (81 %) y Asturias (79%) y es la tercera de toda España (después de La Rioja y el País Vasco) que más dinero da a los beneficiarios de su renta mínima, en este caso la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). Los valencianos recibieron unos 3.264 euros anuales a través de la RVI, casi mil euros más que por el Ingreso Mínimo Vital, con 2.429 euros, según publicó este periódico.

Además, el informe de Airef añade que "los programas autonómicos siguen atendiendo a hogares que no tienen derecho al IMV y, en algunos casos, completando la renta garantizada por el IMV hasta umbrales más altos", como ocurre en la Comunitat Valenciana, donde se puede pedir la "Renta Complementaria de Prestaciones", un tipo de ayuda autonómica que es un plus económico para que las personas que cobran el IMV equiparen su prestación con la de la RVI, que casi siempre es mayor.

Por otra parte, el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), señala que más de la mitad (56 %) de las personas que podrían percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), los potenciales beneficiarios, no lo han solicitado aún. El fenómeno de la "no percepción" de que alguien tiene un derecho se conoce como non-take up y en España afecta a un total de 400.000 personas (el 57 %). Por eso, el estudio propone una serie de implementaciones para optimizar la prestación en los hogares más vulnerables.

Las propuestas a corto plazo del Airef pasan por especificar las definiciones de pobreza, establecer de forma realista los objetivos del proceso y resultado a los que aspira el programa y establecer plazos razonables para lograrlos. "Dada la complejidad de estos programas, el establecimiento de plazos de implementación para determinados objetivos de proceso pueden ayudar a anticipar dificultades y dimensionar los recursos necesarios. Igualmente, establecer los plazos en los que se espera haber cubierto los objetivos de resultado del IMV", explican en el documento.

Entre otras sugerencias, mencionan analizar de forma detallada los expedientes rechazados debido al incumplimiento de requisitos y simplificar el proceso de solicitud, "así como profundizar en las causas por las que los beneficiarios potenciales del IMV, aun cumpliendo los requisitos, no lo solicitan (non take-up) y fomentar la publicidad institucional de esta prestación.

Asimismo, la entidad propone trabajar "en el encaje entre el IMV y la renta mínima de cada comunidad (aquí la RVI) para reforzar la eficacia en la consecución de los objetivos de inclusión y reducción de la pobreza". De hecho, el hecho de que existan dos ayudas, una autonómica y otra nacional, provoca desconcierto y desconocimiento en un sector de la población pues, al no estar conectadas y coordinadas crea problemas de emisión de ayudas a las familias. El resultado: según ya explico este periódico, que haya 84.000 personas que cobren menos que los que cobran la renta valenciana.