El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, se ha referido esta mañana a la reforma de la financiación a preguntas de los periodistas tras una visita a un centro de inserción laboral en Torrefiel.

Feijóo ha dicho que la reforma de la financiación es un asunto de trascendencia y complejidad, pero ha cargado contra el Gobierno de Sánchez, del que ha dicho que ha engañado a los ciudadanos porque dijo que avanzaría en la reforma esta legislatura y no ha propuesto nada.

Según señala, el pacto vigente es el de 2019 del PSOE con independentistas, que impusieron al resto de autonomías y que la reforma no se hará porque ERC no la exige.

Ha dicho que es partidario de financiar el coste real de los servicios y para ello la población es determinante. Algo que es más perentorio para la Comunitat Valenciana y Murcia porque son las que tienen peor financiación por población ajustada.

"Es prioritario y no se ha hecho porque no pueden sacar nada sin ERC y no habrá modelo hasta que ERC no diga que sí, porque lo que quiere es un modelo distinto. Yo estaba en 2019 en las reuniones y vi que era el modelo pactado con ERC", ha señalado.

Sobre el derecho civil valenciano ha dicho que es posible cambiar la Constitución porque hay un consenso valenciano y herramientas para hacerlo, pero que a él como presidente gallego, cuando han legislado sobre derecho civil el Gobierno siempre ha recurrido.

Para la síndica del PSV, Ana Barceló, Feijóo "ha ninguneado a los valencianos, tirado balones fuera con la financiación y no ha traído ninguna propuesta real”. La portavoz socialista en las Corts ha replicado las declaraciones del presidente del PP al recordar que "el Consell de Ximo Puig ha triplicado los beneficiarios de la Renta Valenciana de Inclusión y de la dependencia" frente a los "recortes del PP". Barceló también ha lamentado que el líder popular no haya rectificado su posición respecto a la Ley de la Ciencia.