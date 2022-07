El Gobierno ha convocado para el miércoles, 27 de julio, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una cita clave para el Consell pues en el seno de este órgano es donde se debe debatir la reforma del sistema de financiación. Según la carta remitida por el Ministerio de Hacienda a las autonomías a última hora del viernes, el encuentro entre María Jesús Montero y los consejeros de Hacienda de todas las comunidades tendrá lugar en Madrid a las 11:30 horas.

Será la primera vez que Arcadi España asista a este cónclave en representación de la Comunitat Valenciana desde su nombramiento como conseller de Hacienda en sustitución de Vicent Soler.

En el orden del día del CPFF no aparece punto alguno relacionado con la financiación, pero desde la conselleria de Hacienda dan por sentado que el tema se abordará, como siempre sucede en estos casos, durante el turno de ruegos y preguntas.

Especialmente en un momento en el que el debate vuelve a estar candente, con los partidos pasándose la patata caliente de unos a otros. El jueves, Núñez Feijóo reconocía en València que la C. Valenciana es la peor financiada del Estado, pero aseguraba que no se podrá cambiar el sistema hasta que ERC no quiera.

Unas declaraciones a las que ha respondido hoy mismo la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, quien considera por el contrario que es el PP quien bloquea su reforma.

Sin embargo, este es más un debate de territorios que de partidos, como ha quedado demostrado en el pacto sellado entre Ximo Puig y Juanma Moreno (presidente andaluz, del PP) para sumar fuerzas y cambiar los criterios de reparto, que perjudican a ambas autonomías.

Otro ejemplo se vivió en el debate del estado de la nación, cuando una resolución de Compromís que instaba a agilizar la reforma del sistema tuvo que ser descafeinada para lograr el apoyo del PSOE en el Congreso, aunque finalmente un error de Baldoví impidió modificar la propuesta y los socialistas no la apoyaron en sus términos originales.