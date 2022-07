"La guerra en Ucrania ha reforzado nuestros lazos con Estados Unidos"

La eurodiputada del PSPV-PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, se encuentra en Washingthon participando en unas jornadas sobre el futuro de las relaciones transatlánticas.

¿Qué líneas generales debe tener la nueva agenda de cooperación entre EEUU y la UE?

Desde una globalización que garantice reglas del juego justas y equitativas para todos hasta el uso correcto de los instrumentos que nos permiten tener una competencia leal entre actores. Pero también las relaciones con China ocupan un lugar muy destacado, junto con las consecuencias de la guerra de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia, para garantizar la eficacia de las cuales, es imprescindible la unidad de todos los socios. En general, los elementos que hacen que las relaciones transatlánticas tengan una proyección en materia de seguridad y defensa.

La guerra en Ucrania y la situación económica derivada en Europa, ¿puede suponer una oportunidad para afianzar los lazos transatlánticos?

Desgraciadamente una situación tan brutal que no debía haberse producido, nos ha hecho darnos cuenta de la importancia de tener claro quiénes son nuestros socios y aliados. No obstante, lo ocurrido ha fortalecido a la Unión Europea que ha mantenido una posición de unidad, a pesar de los intentos de Putin para que no fuese así. Y a su vez, se han reforzado nuestros lazos transatlánticos y con otros socios que son similares en nuestros planteamientos a nivel mundial, como Japón o Canadá.

¿Qué opinión le merece la celebración de la cumbre de la OTAN? ¿Cree que se han cumplido con las expectativas políticas previstas?

Sí, y creo que más que conseguirse, se han superado. La cumbre de Madrid está siendo ampliamente comentada en todos los encuentros que estamos teniendo. Principalmente por la unanimidad con la que se alcanzaron las conclusiones entre todos los participantes. El hecho de que Suecia y Finlandia, países siempre neutrales, hayan solicitado su ingreso en la OTAN y hayan sido aceptados, es todo un éxito. Además, nuestro país ha podido demostrar su capacidad para organizar un evento tan complejo e importante en sus resultados.

¿Qué lugar debe ocupar la agenda verde y los planteamientos sostenibles en las futuras negociaciones comerciales? ¿Es necesario priorizarlos, a la vista de los acontecimientos, sobre otros elementos?

No se puede utilizar el comercio como instrumento para alcanzar una política de crecimiento que no esté basada en un desarrollo sostenible. Lamentablemente todos estamos viviendo el infierno de las llamas y el destrozo que supone para nuestro hábitat. De modo que no podemos establecer una política comercial que no esté basada en los pilares de un desarrollo sostenible. Es algo muy arraigado en la administración Biden y por ello están siguiendo muy de cerca el pacto europeo por la transición ecológica. Lo que supone un giro radical, pues Trump negaba el cambio climático, y ahora están muy interesados en lo que hacemos, que ha de ser necesariamente una apuesta por la sostenibilidad.

¿Hacia dónde deben ir las relaciones comerciales entre España y EEUU? ¿En qué sector puede resultar más beneficioso para la Comunitat un acercamiento comercial entre ambos países?

El objetivo de este nuevo impulso en las relaciones transatlánticas se basa en la reciprocidad y en el respeto, y no en cambiar y poner aranceles al antojo, como ocurría durante la presidencia de Trump. Afortunadamente esto se ha terminado y por ejemplo se ha creado un consejo de comercio y tecnología para trabajar conjuntamente en como regular y cooperar el comercio entre las dos áreas. Lo cual en relación a la Comunitat Valenciana beneficia especialmente a los sectores ya establecidos, como la cerámica, el calzado o la industria agroalimentaria, pero también para los que buscan abrirse al mercado americano. Se dan unas condiciones de seguridad, que no encontrábamos con el anterior presidente, que proporcionan un nuevo enfoque para que nuestra industria y agricultura se consoliden allí.