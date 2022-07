La sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso interpuesto por la asociación Lo Rat Penat contra la retirada de una subvención de 112.500 euros por parte de la Diputación de Valencia al considerar que esta no cumplió con los requisitos que exigía el ente provincial en materia lingüístia para percibir la ayuda.

La sentencia es clara y concluye que Lo Rat Penat "no se somete a las bases de la convocatoria", ya que no acataba en sus "cursos, actividades y comunicaciones externas" la normativa de la Academia Valenciana de la Llengua (AVL), "que es la máxima autoridad en materia de lingüística valenciana de acuerdo con el artículo 6.8 del Estatut de autonomía de la Comunitat Valenciana".

Por el contrario, Lo Rat Penat, "solo reconoce la autoridad" en este ámbito de las conocidas como Normas del Puig, unas pautas elaboradas en 1979 y que niegan la unidad de la lengua entre el valenciano y el catalán.

Así, la sala estima que "está claro que no se acatan las orientaciones marcadas en las bases", lo cual "debe determinar su pérdida" (de la subvención). Añade además que el "incumplimiento" no es "solo formal sino radical" ya que "no se sigue ni se cumple el modelo lingüístico oficial que determina el otorgamiento de las bases".

Los hechos se remontan a 2017, cuando el entonces diputado de Cultura de la Diputación de Valencia, Xavier Rius, determinó la retirada de la subvención que había sido previamente concedida a Lo Rat Penat por no cumplir con las bases fijadas.

La asociación interpuso en junio de 2018 un recurso de reposición para recuperar el dinero, aduciendo que para sus comunicaciones externas sí que se ceñía a la normativa de la AVL. Algo que el TSJCV también rechaza en su sentencia. "No puede compartir la interpretación restrictiva que se plantea en el recurso de que la utilización del modelo lingüístico oficial solo se exige para sus comunicaciones externas pero no para las actividades que realiza en el ámbito interno o en las relaciones con sus asociados o ámbito de funcionamiento", dice el auto.

El TSJCV impone además a Lo Rat Penat el pago de las costas, de 600 euros. Contra la sentencia cabe recurso de casación.