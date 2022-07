Ahora se preguntará qué tienen que ver estos dos eventos extremos. No pienso hacer apología de las lluvias torrenciales, ligando el mar Mediterráneo caldeado, que sí tenemos, con un otoño de diluvios de proporciones bíblicas, que va. Eso ya se verá. Busco equiparar una catástrofe con otra, porque ambos episodios tienen en común su alto impacto social y económico. La Pantanada, aunque dio la vuelta al mundo, fue algo local que segó la vida de casi una decena personas y frustró la de otras miles en la cuenca del Júcar. Tales fueron las sensibilidades despertadas, que los meteorólogos de entonces, y aún de hoy como Ángel Rivera, asumen que Tous cambió para siempre la forma de abordar las previsiones meteorológicas. Aquellos 1000 litros por metro cuadrado de Casas del Barón se parecen, en su anomalía, a los cinco registros de temperatura media diaria nacional que estos días se han colado en el top diez de valores extremos desde el año 1941, tal y como ayer recabó el experto de AEMET César Rodríguez Ballesteros.

Las olas de calor no resultan tan vistosas como las avenidas de agua y barro que arrastran todo a su paso. No quedan tan potentes en pantalla. Las informaciones se salvan con playas a reventar, abanicos y termómetros callejeros que marcan temperaturas del Valle de la Muerte. Las imágenes en general son bastante amables. Sin embargo, esconden el drama de numerosas personas que ven agravadas sus enfermedades por el calor sofocante y muchas de ellas, de hecho, fallecen. Según el Instituto de Salud Juan Carlos III, las muertes atribuibles a las altas temperaturas de estos días en España ya han superado el millar. La Organización Mundial de la Salud ayer hablaba de 1700 defunciones sumando las de Portugal.

Si algo ha tocado la fibra sensible han sido los incendios, que ya han calcinado cerca de 200.000 hectáreas en nuestro país al estar sumidas en un estrés hídrico importante por la ausencia de precipitaciones, además de otras muchas disfunciones. El siniestro de la sierra de la Culebra o el que devastó las montañas de Mijas son los máximos exponentes de una temporada que ya es tildada como la peor del siglo, y aún queda demasiado verano. Algunos han aprovechado la noticiabilidad de estos sucesos para exponer al cambio climático como un detonante único, con un oportunismo sideral, pero no, el calentamiento global no puede esconder una gestión estéril desde hace muchos años.

El último lazo que pretendo establecer con la Pantanada es que, al igual que aquella cambió para siempre los pronósticos meteorológicos en España, espero que este verano abrasador sirva para asumir que estamos viviendo un clima cada vez más atroz que requiere de planificación y no de lamentos o aspavientos.