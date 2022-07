Diversas organizaciones antirracistas se han concentrado este domingo en la plaza del Ayuntamiento de València para exigir la apertura de una investigación judicial "independiente" que determine las circunstancias de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad -"tanto desde Marruecos como desde España"- el pasado 24 de junio cuando 133 personas saltaron la valla de Melilla y 37 fallecieron en el intento. El 24 de cada mes se celebrará una concentración igual con el objetivo de "recordar esta matanza" para que "no vuelva a ocurrir" y reclamar "el cese de las masacres en las fronteras", así como la apertura de "vías seguras para que las personas puedan migrar tranquilamente".

Los asistentes han portado una pancarta con el lema 'Masacre en Melilla #NOENMINOMBRE', así como numerosas carteles con rostros anónimos de personas negras. Además, han proclamado consignas como "No son muertos, son asesinados" o "Ningún ser humano es ilegal". El presidente de la Federación Unión Africana, Papa Balla Ndong, ha denunciado que "lo que pasó en Melilla no fue solamente una masacre o una matanza, sino que estaba todo preparado y organizado por la 'luna de miel' que está viviendo España con Marruecos y que provoca la muerte de africanos como consecuencia de la externalización de fronteras".

"Cada 24 de cada mes organizaremos una concentración para recordar a nuestros 37 hermanos matados, nuestros 333 hermanos heridos y nuestros 1.000 hermanos detenidos por el hecho de querer mejorar su vida", ha resaltado, al tiempo que ha asegurado que todas las personas presentes en la plaza del Ayuntamiento "también todos los días mejorar su vida y la de sus seres queridos". En esta línea, Balla Ndong ha exigido "una investigación judicial "independiente, tanto desde el lado de Marruecos como de España, porque se han visto imágenes de decenas de cuerpos tirados y maltratados únicamente porque eran cuerpos negros".

Gabriella Nuru es portavoz de Uhuru, otra de las entidades antirracistas convocantes de la concentración, y explica que "la semana pasada nos reunimos todas las asociaciones en el local de la federación para hablar de qué podíamos hacer para que todo esto no quedara en el olvido, y la mejor opción es seguir haciendo ruido cada día 24. No solo por la última matanza en la valla de Melilla, sino por todas las muertes que se han producido desde los años 90 y en el trayecto hacia el lugar. Por todos ellos", denuncia Nuru.

Para la activista "es importante que las personas africanas y afrodescendientes estemos en primera línea pidiendo justicia. Porque esto no es un caso aislado, sino que por desgracia lleva pasando mucho tiempo, los asesinatos y la violencia contra los cuerpos negros en la frontera. No nos olvidamos de ellos, y no pararemos hasta que tengamos respuestas contundentes

En la concentración han estado presentes diputadas del Congreso como María Dantas, de Esquerra Republicana, una de las pocas personas racializadas de la Cámara Baja. Antes de la concentración, Dantas ha visitado varios asentamientos de temporeros en València y Sagunto junto a asociaciones como Uhuru y València Refugi para comprobar las condiciones en las que viven de personas migrantes. También ha realizado varias preguntas a las personas que viven allí sobre su acogida en España y proceso de asilo para, según ha asegurado a este periódico "llevar esa realidad al Congreso".

"Cese de las masacres en las fronteras"

"Queremos el cese de las masacres en las fronteras, vías seguras para que las personas puedan migrar tranquilamente y el cierre de los Centros e Internamiento de Extranjeros (CIE) porque ningún ser humano es ilegal", ha defendido Papa Balla.

Por su parte, el portavoz de la federación, Mohamed Mboirick, ha reivindicado que "la masacre de Melilla no debe caer en el olvido". "Este es un acto en recuerdo de lo que está pasando en la frontera para que no vuelva a ocurrir", ha expresado.

Mboirick ha denunciado que aquellas personas que cruzaron la valla de Melilla el 24 de junio (están siendo tratadas como si fueran mafiosos". "Queremos que se abra una investigación real y se castigue a los culpables", ha concluido.