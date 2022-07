Marta Serón siempre supo que quería dedicarse a la confección de moda. Su madre estudió este oficio y su bisabuela también. La pasión viene de familia. Así que, con 16 años, y a diferencia de muchos jóvenes, ella tenía claro cual era su camino a seguir. Cristalino. Tras terminar cuarto de la ESO, Marta comenzó un grado medio de Formación Profesional (FP) de confección en la Ciudad del Aprendiz de València.

Ahora, con 19 años, tras acabar la etapa y solicitar plaza en el grado superior de patronaje para continuar formándose en el oficio, se ha quedado fuera. "Del total de plazas (30) solo el 20 % están destinadas a alumnos que venimos del grado medio, por lo que en la práctica, solo hay seis puestos para técnicos de formación profesional (FP). Temía quedarme fuera y así ha sido".

Cuatro centros en toda la C.Valenciana

"Estoy en lista de espera. Tengo bastante gente delante y muchos compañeros que tampoco podrán entran. Al principio me enfadé bastante. Pensaba que no era justo que con todo lo que había estado esforzándome para sacar buenas notas y sabiendo desde hace años lo que quiero estudiar, mi plaza se la quedara alguien que venía de bachillerato", explica. "Me apasiona la confección y no poder acceder al superior me rompe todos los esquemas", dice la joven.

La conselleria dice que "hay que esperar a las matrículas definitivas" El director general de Formación Profesional, Manolo Gomicia, aclara que "es muy importante tener en cuenta que las prescripciones no son matriculas definitivas y que hace falta esperar a ver qué hacen todas las personas que se han prescrito, porque muchas de ellas finalmente no concretan matrícula. Por tanto, hace falta esperar. Las matrículas son del 22 al 29 de julio", dice a preguntas de Levante-EMV.

Solo hay cuatro centros públicos en la Comunitat Valenciana que ofertan este grado superior de Patronaje y Moda. Uno en Elda, otro en Elx, en Canals y un único en València. "No hay institutos privados ni concertados que hagan esta disciplina. En València solo hay uno en la Ciudad del Aprendiz y el siguiente está en Canals, casi una hora y media. A mi no me viene bien irme tan lejos", explica Marta.

Prioridad para los técnicos y aumento de plazas

"Con un poco de suerte podré entrar en repesca o con alguna plaza que quede vacante, pero si no hay suerte estaré los próximos dos años formándome con cursos. Pero claro, sin homologar. Es lo que hay", lamenta la joven estudiante.

Por eso, pide que se aumenten las plazas para ciertos oficios "para los que se necesita una base que solo los que venimos de un grado medio tenemos". Sino, explica, los primeros meses del grado superior "se dedican a poner al día a todo aquel que no tiene los conocimientos básicos". "En determinados grados que son continuidad del anterior, como confección y modelaje, sería conveniente que tuviera prioridad los técnicos medios o accedieran de forma automática", opina Marta.

Notas de corte En València, Marta solo podría acceder a Patronaje y Moda y Vestuario a Medida y de Espectáculos. El primero tiene 30 plazas y el segundo 29. La mayoría de plazas están destinadas a gente que viene de bachillerato o pruebas de acceso. Por eso, la nota de corte de bachillerato para patronaje (por cantidad de plazas) es de 5,90 y la calificación mínima para quienes vienen de grado medio es de 7,61.

Falta, además y según ella, visibilizar los grados. "Se habla mucho (y tiene sentido) de las universidades pero los grados no los mencionan. Yo conocí la FP por mi madre. Pero es formación necesaria, por lo que tiene que haber más plazas para pasar al superior, tanto para la gente que viene de grado medio como para quien después de bachiller decide pasarse a FP". Dice que mucha gente de su promoción ha tenido que sufrir mucha presión "para lograr entrar al superior" y pasar por delante de todas las plazas que se destinan a bachillerato.

El sueño de Marta es acabar trabajando para alguna empresa. De momento, ha empezado haciendo arreglos y ha hecho las prácticas con un diseñador valenciano elaborando trajes de novia. "Salí super contenta y emocionada porque he encontrado lo que me gusta, por eso me encantaría seguir formándome", concluye.