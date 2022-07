Begoña Mollá Sanchis: "Los procuradores llevamos desde el año 2003 con los honorarios congelados"

¿Qué objetivos se marca para su decanato?

Que el procurador esté presente en el ámbito judicial porque tras la pandemia empezamos a dejar de acudir a la sala de vistas, con actos más restringidos. Se trata de volver a dignificar la figura del procurador. Tratar que el ciudadano justiciable conozca lo que es. Uno de mis principales objetivos es pelear y luchar por la conciliación laboral y familiar. Y hoy por hoy el objetivo principal es la modificación del real decreto por el que se aprueban los aranceles. Es la base de nuestra profesión.

¿Recurrir la eliminación de los topes mínimos de los aranceles es criticar al libre mercado?

Es criticar la falta de calidad en la justicia. Cuando eliminas los topes de los aranceles, cuando pones unos aranceles de máximos desvirtuas la palabra arancel. Cuando pones un máximo y eliminas el mínimo el abanico entre el mínimo y el máximo es muy amplio. Y eso perjudica la calidad de la justicia. Eso es lo que criticamos. Desvirtuar la palabra arancel y perjudicar a la calidad. Eso supone una justicia de primera y una de segunda.

¿No beneficiaría a los usuarios porque permitiría ofertar servicios más baratos?

La gente está equivocada. El procurador no encarece la justicia. Porque el procurador sigue cobrando lo mismo desde el año 2003. Tenemos congelados nuestros honorarios desde el año 2003. ¿En qué profesión cabe que la gente tenga congelado su sueldo? En ninguno. Cuando eliminas un mínimo y pones un máximo puedes ofertar el trabajo por una cantidad inferior a lo que te corresponde. Y eso va a repercutir porque no va a compensar al profesional determinadas cosas para el justiciable. El expediente no se va a llevar igual

En el recurso al Supremo no hay unanimidad entre todos los colegios, porque todos no lo secundan.

En toda España somos más de 9.000 procuradores. El Consejo General de Procuradores ha presentado el recurso que considerabar. Otros veinte colegios entendemos que hay que hacer otro tipo de recurso. .Tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2016 que avala los aranceles de los procuradores como están hasta ahora.

¿Evitar la palabra máximos e incluir la palabra mínimos?

No. El arancel es el arancel. No hay ni un mínimo ni un máximo. Tienes que cobrar una cantidad. Los aranceles en aduanas son 100 €, no puedes decir te voy a cobrar 50 €. Queremos eliminar la palabra máximos y que se mantengan los aranceles actualizados a la vida real. Porque nosotros seguimos cobrando lo mismo que hace veinte años. Y la vida sigue subiendo y nosotros seguimos pagando despacho, tenemos hijos, familias. Seguimos trabajando y seguimos cobrando lo mismo. Y dando una calidad y un servicio a la justicia inmejorable. Somos esenciales porque a través de nosotros la justicia va más rápida y más ágil. Detrás de un gran abogado siempre hay un gran procurador, porque hace fácil el trabajo al abogado.

¿Lexnet es el único sistema que funciona?

No. Nos han dado un Ferrari para una carretera secundaria porque sería muy útil para la justicia si Lexnet funcionara bien. Pero tiene contínuas caídas a nivel nacional. No funciona la mayoría de las veces la firma. Java cada dos por tres hay que actualizarlo. Tiene limitación de 30 GB en la presentación de documentos. No puedes presentar vídeos, ni audios. Es una plataforma que para nosotros es una incomodidad porque estamos sujetos a plazos procesales y si a las 14.30 se cae Lexnet no podemos presentar. Nos hace vivir al límite en muchas ocasiones.

O sea que el papel cero...

Sigue siendo una utopía. No existe en los juzgados. Sigue habiendo papel. Siguen imprimiendo. No hay expediente digital. Esperemos que en breve haya expediente digital.

Defina breve.

Espero que en un año o dos como mucho haya expediente digital. Los profesionales lo estamos exigiendo.