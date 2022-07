Las colas que pueden verse estos días en la tienda de Movistar de la plaza del Ayuntamiento de València tienen un motivo seriófilo: Los fans de Stranger Things pueden visitar la exposición dedicada a la popular serie de suspense y ciencia ficción, escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer, que acaba de estrenar su última temporada en Netflix.

Movistar ha abierto un portal temporal al 'Upside Down' en el centro de València. Desde hoy y hasta el 31 de julio, los fans de Stranger Things pueden adentrarse en Hawkins y fotografiarse junto a los espacios inspirados en los decorados de esta popular serie, y sentirse un miembro más de la pandilla que forman Once, Max, Will, Dustin, Steve, Mike, Lucas, Nancy y Robin.

Y es que, los monstruos que habitan el Upside Down tienen una puerta de entrada efímera en la Movistar Experience Valencia. En este espacio, tributo a la serie con su particular ambientación clásica de los 80, se podrán descubrir además, algunos de los secretos de la serie y de sus personajes con unas gafas 3D, para desafiar el enigma de la Creel House, o demostrar ser un gran fan en el quiz interactivo para conseguir optar a diferentes premios.

La bienvenida al espacio es una recreación volumétrica de la grieta que sirve de portal entre nuestro mundo y el ‘Upside Down’, visible desde el exterior de la tienda. Tras recorrer los espacios, los visitantes podrán pasar un rato jugando a los mejores juegos de los 80´s en la zona Arcade.

Además, buscamos al fan más creativo de la serie a través de nuestro challenge #StrangerThingsEnMovistar. Entre todos los asistentes que graben y suban un TikTok con este hashtag, elegiremos al mejor que conseguirá el pack definitivo para disfrutar de la serie: merchandising exclusivo de 'Stranger Things', una televisión de 50” y una máquina de palomitas.