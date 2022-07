El sindicato CGT denuncia que los agentes medioambientales que participaron en la extinción del incendio de Venta del Moro lo hicieron sin la mínima formación obligatoria sobre seguridad en incendios y sin equipos de protección individual (EPIs) o con estos caducados.

La Conselleria de Agricultura, asegura, "lleva desde 2012 sin dotarlos de equipos de protección individual (EPIs) y sin impartirles formación sobre extinción de incendios forestales, pero continua movilizándolos en caso de incendio, obligándolos a elegir entre cumplir precariamente con su función, arriesgando su vida o quedarse mirando cómo se quema el monte". "Con el anterior gobierno del PP los agentes medioambientales recibían los EPIs y la formación con cuentagotas, sin ninguna periodicidad ni criterio, pero desde la entrada del Gobierno del “Botànic” en 2015 se les dejó completamente de suministrar", insisten desde CGT.

"Mientras se habla del agravamiento del problema de los incendios forestales por el cambio climático, este gobierno apuesta por desaprovechar el potencial, experiencia y conocimiento del medio de este colectivo de unos 250 trabajadores distribuidos por todo el territorio y con presencia las 24 horas, todos los días del año. Parece que van sobrados de personal", manifiestan en su escrito de denuncia.

La CGTinsiste en que desde el año 2015 está pidiendo una instrucción que ordene la formación y dotación material de los agentes y un acuerdo sobre su participación en incendios entre la Conselleria de Agricultura a la que pertenecen, y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), organismo que ejerce la competencia. "Pero el resultado de nuestras peticiones ha sido el contrario: la Conselleria ha puesto en marcha un plan premeditado para no dejar a los agentes desarrollar esta función, dejando de darles formación y medios, aludiendo que la extinción de incendios no es competencia suya (aunque sí lo es de parte de su personal) y la AVSRE se ha desentendido porque no se trata de personal propio", insisten.

La CGT decidió pues denunciar la falta de formación y EPIs ante la Inspección de Trabajo en febrero de 2021, que dio la razón al sindicato, y envió en abril un requerimiento a la Conselleria para que dotara a los agentes de estos elementos de seguridad en el plazo de 2 meses. "La Conselleria de Agricultura hizo caso omiso al requerimiento, así que pasado el plazo y ante la falta de respuesta a nuestros escritos, se denunció en diciembre pasado el incumplimiento del requerimiento con una nueva denuncia", señalan. En todas estas denuncias, la Inspección de Trabajo ha dado la razón al sindicato y ha requerido a la Administración que cumpla su propia Evaluación de Riesgos Laborales, cosa que todavía no ha hecho, remarcan desde el sindicato.