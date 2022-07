El calor no cesa. Y no solo no da tregua sino que las temperaturas máximas están en aumento cada día. Hasta valores alarmantes. De hecho, ayer fue el día más cálido en lo que va de verano en la Comunitat Valenciana. La máxima temperatura de ayer se registró en Orihuela y fue de 44,9 grados. No se experimentaba un termómetro tan alto desde el 4 de julio de 1994, cuando se llegó a 45,7 grados, según informó ayer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La jornada tuvo otros picos extraordinarios. De hecho, a medio día, Elx registró su temperatura más alta desde que comenzaron los registros en 1967 al alcanzar los 43,7 grados, según la misma institución. Desde ese año, solo en dos ocasiones se había superado los cuarenta grados en el aeropuerto de Alicante-Elx: el 4 de julio de 1994, con 41,4 y el 7 de julio de 2015, que llegó a 41,2. El bochorno que se ha instalado en la Comunitat Valenciana en las últimas semanas está dejando consecuencias graves para el medio con incendios en varios puntos y para la salud de las personas, por no hablar del «disconfort» térmico de las noches, ya todas tropicales (por encima de los 20 grados) y muchas ecuatoriales (+25 grados). De hecho, las temperaturas mínimas nocturnas rozaron los 27 grados el lunes por la noche, según informó la Aemet. Ayer el balance fue tórrido y alcanzó un nuevo pico que se espera que se suavice hoy. La Conselleria de Sanidad pronostica que el nivel de riesgo por calor pasa de ser alto y extremo a moderado y normal en gran parte de la autonomía para hoy y mañana y durante la jornada de hoy no se esperan grandes alertas. En contraste, la ola de calor también se dejó sentir en Novelda, donde el mercurio marcó 43,5; en Bicorp 42,9; en Alcoi y Ontinyent 42,5; en Villena los 42,2; en Rojales 42,1 en Jalance 42 y en Xàtiva 41,8 grados. Así lo informó la misma entidad a última hora de la tarde de ayer. Para hoy, las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada. El descenso será localmente notable en la mitad sur y se notará menos en los litorales de València y Castelló, donde más bajas estuvieron ayer. El más cálido desde 1950 Pero las mínimas van a seguir muy altas en el litoral, incluso más altas que estos días. La evolución de las temperaturas mínimas en el observatorio de València en lo que llevamos de mes, observa un contraste con las mínimas de 21,5 a principio de julio a las que se están experimentando estos días que rozan los 25 grados. Junio fue extremadamente cálido y julio también lo va a ser. Así lo afirma la Aemet, que informa que el bimestre junio-julio va a ser con una probabilidad alta «el más cálido en la Comunitat Valenciana desde al menos 1950». Para mañana miércoles, además, la Aemet pronostica tormentas probables en el interior de Castelló por la tarde, sin descartar que vengan acompañadas de granizo o presenten intensidades de precipitación localmente fuertes. Las temperaturas mínimas, según lo previsto, seguirán altas en el litoral, donde será difícil notar la brisa marina.