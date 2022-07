La ola de calor por la que atraviesa la Comunitat Valenciana está poniendo al límite a muchas personas que están pendientes del tiempo en Valencia . El calor en la noche y el bochorno intenso hacen que descansemos peor y que la única compañía que apetezca sea la del aire acondicionado o la de una hamaca en la playa.

Como recuerda el climatólogo Samuel Biener, llevamos encadenando una ola de calor detrás de otra desde el pasado mes de mayo, pero ahora estamos atravesando el periodo de canícula que es el estadísticamente más cálido del año y que abarca desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto. Pero ¿habrá que esperar hasta mitad de agosto para que las temperaturas se suavicen?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da respuestas a hasta cuándo habrá noches asfixiantes en Valencia.

Hasta cuándo durará la ola de calor

La respuesta a priori no es muy halagüeña, ya que según la Aemet la tendencia es que no se esperan grandes cambios en las temperaturas mínimas, así que las noches ecuatoriales que no bajarán de los 25 grados se prolongarán al menos una semana más.

Y aunque se producirá un respiro en lo que se refiere a las máximas durante el día, a partir de este fin de semana de nuevo volverán a subir las temperaturas y traerán de vuelta consigo los 40 grados en algunos de los puntos de las comarcas centrales de la provincia de Valencia, como es el caso de Xàtiva donde se espera que el próximo martes 2 de agosto se alcancen los 41 grados; o en Ontinyent que se llegará a los 39.

Así que por el momento aún queda una semana más de calor intenso y de noches en las que habrá que ingeniárselas para poder pegar ojo.