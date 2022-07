La patronal Aerte asegura que conselleria de Igualdad tiene una deuda de 50 millones con las residencias por el concurso de 3.300 plazas concertadas vencido en agosto de 2021 y prorrogado hasta que entre en vigor la nueva licitación de 7.100 plazas, que en fase de adjudicación provisional y se espera que entre en vigor "el 1 de septiembre de 2022. Es decir, con un año de retraso", ha asegurado su portavoz José María Toro.

El Concurso de plazas residenciales de personal mayores denominado “Licitación número CNMY16/18-18/52. Servicio de puesta a disposición de 3.300 plazas en centros residenciales para personas mayores en la Comunitat Valenciana.”, fue el primero que llevó a cabo la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, y venció el 31 de Agosto de 2021. El concurso que lo sustituye, de 7.100 plazas, está en la fase de adjudicación provisional, por lo que las entidades siguen prestando servicio sin contrato y mediante expedientes de resarcimiento. Toro asegura que hay contratos impagados desde noviembre de 2021 y que esta situación "está provocando grandes problemas a las entidades que atienden a estas personas".

Al mismo tiempo, asegura Aerte, "muchos centros de servicios sociales de titularidad pública y que son gestionados por entidades privadas se encuentran en la misma situación; sin contrato, con la obligación de seguir prestando el servicio y con retrasos en el cobro de las facturas correspondientes a dichos servicios".

Toro ha asegurado que "comentamos esta situación en la reunión que mantuvimos con la Vicepresidenta Mas hace dos semanas y se nos informó de que se iba a resolver en este mes, pero todavía no están contabilizadas las facturas en el sistema informático lo que, desde nuestro punto de vista, impide que se puedan pagar en breve”, lamentó.

Temor a llegar a septiembre

Este retraso en la contratación está provocando un atraso en los pagos, ya que no se han cobrado facturas correspondientes a servicios prestados de Noviembre del 2021 en adelante. Al no existir contrato en vigor, se debe pagar a través de un expediente de resarcimiento, que debe ser aprobado por el Consell, lo que dificulta y alarga el periodo de cobro de estas facturas. Por lo tanto, esta situación "no se debe a un problema de tesorería de la Generalitat Valenciana, sino a la deficiente gestión administrativa que impide formalizar los nuevos contratos y contabilizar las facturas que se generen hasta ese momento", lo que AERTE considera "inaceptable".

“Hay muchas facturas del mes de noviembre todavía sin pagar, lo que está provocando grandes problemas a las entidades que atienden a estas personas”, indica José María Toro.

El importe de la deuda acumulada por el concurso de las 3.300 plazas asciende a unos 36 millones de euros, incluyendo el mes de junio, a lo que hay que sumar otros 13 correspondientes a las gestiones integrales, lo que sitúa la deuda en casi a los 50 millones. Esta situación se está volviendo insostenible y pone en una situación financiera muy complicada a las empresas que prestan el servicio a estas personas en situación de dependencia.

“Aunque se han hecho algunos pagos, la situación general no ha cambiado. Estamos en la última semana de julio y, nos tememos, que lo que no se pague esta semana ya no se pagará hasta septiembre lo que dificultará el pago de las nóminas de este mes para muchos centros. La situación es insostenible” afirmaba el presidente de AERTE.