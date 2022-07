Agosto tendrá temperaturas hasta 1,5 grados por encima de lo normal, según el climatólogo Samuel Biener y es, además, un mes más movido que julio porque las noches se alargan y comienzan los primeros signos de inestabilidad. «Aguaceros en la costa, tormentas en el interior», aclara. Las previsiones, en cuanto a las precipitaciones estarán, según Biener, en el entorno de lo normal, aunque «complicadas» por naturaleza. «En la Comunitat Valenciana y más en agosto las lluvias son complicadas de prever, porque las tormentas son muy locales. Hay grandes diferencias de un pueblo a otro y es complicado anticiparlo más allá de las horas previas».

Desde mayo «llevamos encadenando olas de calor» que están dejando temperaturas extremas. La última de julio ha descargado un calor extremo que todavía se nota en el ambiente. De cara a agosto, Biener adelanta que el tiempo «no debería ser tan extremo, pero tampoco se preveía la gran la de calor en julio y mira cómo está siendo. Lo normal, añade, es que agosto sea «un poco más cálido de lo normal y las precipitaciones no tengan grandes anomalías», añade.

Para los próximos días, de momento, el Centro de Coordinación de Emergencias ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas que continuará hasta hoy, aunque advierte de tormentas con posibilidad de granizo en el interior norte de Castelló. Las primeras lluvias ya se experimentaron ayer por la tarde, cuando Aemet emitió el aviso por precipitaciones en el interior de Castelló.

Próximos días con bochorno

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) asegura, por su parte, que no se esperan grandes cambios en las temperaturas mínimas. La tendencia será seguir con valores que no bajarán de los 25 grados en el litoral por lo menos una semana más. Así lo confirma Samuel Biener, que recuerda que todavía estamos en canícula, el período estadísticamente más cálido del año que va del 15 de julio al 15 de agosto y que tras una semana de noches «asfixiantes», todavía no nos libraremos de noches tropicales y ecuatoriales en el litoral. «Julio se despedirá con viento de levante, nubes e incluso tormentas en zonas de montaña. Tendremos temperaturas más normales y persistirán las noches muy cálidas. Habrá un respiro durante el día (aunque seguirá el bochorno), pero a partir del sábado o domingo de nuevo subirán las temperaturas y volverán 40 grados a algunos puntos de las comarcas centrales valencianas», resume a Levante-EMV.

Las temperaturas máximas seguirán por encima de lo normal esta semana, aunque amainarán ligeramente hasta el sábado, cuando se espera que vuelvan a ascender. En el día de ayer, las máximas se situaron en el sur de la Comunitat Valenciana, aunque estuvieron casi 8 grados por debajo de la temperatura más alta alcanzada el pasado lunes, 44 grados. Así, Elx registró 36 grados, seguido de Novelda (35,3); Xàtiva (35,1);Villena (34,7);Orihuela (34,4); Utiel (34,2); Atzeneta del Maestrat (33,5); Alicante (33,4); Bicorp (33,3); Ontinyent (33,3) y Xàbia (33). Ante estos altos valores, el Ayuntamiento de València pondrá a disposición de las personas que trabajen en la vía pública las dependencias municipales para que estas personas puedan refugiarse del calor e hidratarse, cuando los edificios estén abiertos al público. Así lo afirmó ayer el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, en un bando municipal dirigido a los trabajadores de la calle que tengan síntomas de alteración de sus constantes vitales a causa de las altas temperaturas.

Dependencias municipales

«Queremos ayudar a los trabajadores y trabajadoras poniendo a su disposición las dependencias municipales, para que se puedan poner a la sombra e hidratarse y mejorar, en la medida de lo posible, sus condiciones de trabajo», explicó ayer el primer edil. Esta medida se toma para combatir la amenaza que supone para la salud las altas temperaturas que se registran en València, algo que incide de manera más acusada en las personas que trabajan en la calle y que en muchas ocasiones no tienen un lugar donde resguardarse de sol.

El bando recuerda que superar la temperatura corporal contribuye directamente al empeoramiento de las condiciones vitales e incluso puede ser causa directa de muerte. También agradece y pide a los trabajadores municipales su colaboración para asistir a las personas que necesiten ayuda, así como solicita la implicación de los agentes sociales y el resto de la ciudadanía. Por otra parte, recuerda que el consistorio sigue prestando sus servicios con normalidad durante los meses de verano.