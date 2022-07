El gobierno andaluz del PP supera en consejerías al tripartito valenciano

Es una constante que los partidos que están en la oposición denuncien el exceso de gasto en el que en su opinión incurre la formación o formaciones que gestionan el gobierno, sea cual sea su ámbito. Ocurre con el Falcon o con los chiringuitos. Eso es así hasta que se invierten las tornas.

Acaba de ocurrir de nuevo en Andalucía. El candidato victorioso en las elecciones del pasado 13 de junio y ya investido presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha decidido ampliar a 13 las consejerías del gobierno andaluz, dos más de las que tenía cuando el ejecutivo era bipartito, del PP con Ciudadanos.

Ahora, con mayoría absoluta de un único partido, en este caso el PP, Moreno Bonilla lejos de recortar el número de consejerías, ha decidido ampliarlas hasta situarse una por encima de las que tiene el gobierno valenciano, que cuenta con 12 incluido el presidente, y donde la oposición, PP, Cs y Vox, suele criticar que ese número es excesivo.

De ese modo el gobierno de un solo partido con mayoría absoluta supera en conselleries al tripartito valenciano, PSPV, que dirige seis departamentos; Compromís que lidera cuatro de ellos y la coalición entre Podem y Esquerra Unida, que cuenta con dos consellers, uno de ellos también vicepresidente. Los doce del actual gobierno valenciano no son tampoco el récord en la Comunitat Valenciana. En su momento, el expresidente Francisco Camps también nombró un Consell de 13 miembros. De igual forma, las mismas 12 conselleries que tiene el ejecutivo valenciano, son las que alcanza la Xunta de Galicia, también gobernada por el PP con mayoría absoluta.

No son pocas las veces en que el PP o el resto de partidos de la oposición ha criticado lo que se considera un exceso de conselleries en el Gobierno valenciano y el gasto superfluo, aseguran, que supone tener como conselleries áreas de gobierno que no deberían pasar de meras direcciones generales. Ocurre habitualmente con las de Vivienda o Transparencia, muy criticadas por la oposición. Lo eran en los tiempos de Isabel Bonig como presidenta de los populares y no han decaído en el año en que Carlos Mazón dirige a los populares valencianos. La crítica al gasto de personal político y asesores es un clásico.

En Andalucía ocurre como en Castilla y León, donde la ultraderecha ha entrado por primera vez en un ejecutivo autonómico, lo que no ha servido precisamente para rebajar el coste político que tanto critica desde Vox, que no ha devuelto competencias a Madrid como pregona desde su entrada en el gobierno de Fernández Mañueco tras las elecciones del mes de febrero.

Además, las doce consejerías que conforman la primera andadura de la extrema derecha, como ya informó Levante-EMV son las mismas que tiene el Consell valenciano con tres diferencias: sus retribuciones individuales son mayores, su población es algo menos de la mitad y su presupuesto es un 41 % al de la Generalitat.

Cataluña es la autonomía que más conselleries tiene, 13 en total, aunque ahora las iguala Moreno Bonilla en Andalucía, que las había rebajado cuando logró formar gobierno en 2018 al pactar con Ciudadanos y superar entonces a la socialista Susana Díaz. Ahora ha vuelto a las 13 que tenían los socialistas en su último gobierno en Andalucía. También tenía 13 la Comunidad de Madrid pero tras la mayoría de Isabel Díaz Ayuso en mayo de 2021 las rebajaron a 9 para cumplir con uno de los ejes de su campaña.. La Comunitat Valenciana tiene ahora los mismos departamentos de gobierno que País Vasco o la mencionada Galicia que hasta el mes de mayo presidió el actual líder de los populares españoles, Alberto Núñez Feijóo.

Además, la izquierda ha criticado que pese a ampliar el número de consejerías en Andalucía, Moreno Bonilla ha eliminado la de Igualdad y la ha sustituido por una más amplia de Integración Social, Juventud e Igualdad de Oportunidades. Además, hay que tener en cuenta que el importe per cápita por ciudadano en el persupuesto de la Comunitat Valenciana es mayor en la Comunitat Valenciana, 5.121 euros, frente a los 4.206 de Andalucía.