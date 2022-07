Una treintena de concejales de Ciudadanos reclaman adelantar la refundación

Un total de 38 concejales de Ciudadanos, formación que en el ámbito municipal valenciano aún mantiene cierta presencia como consecuencia de sus resultados de las elecciones de 2019 han firmado un escrito en el que reclaman que el partido adelante su proceso de refundación en el que esta inmerso.

Uno de los firmantes es el concejal de Manises José Bustamante, que explica que hay muchas voces internas que exigen que los resultados del proceso de refundación sean más rápidos que lo que la dirección de Inés Arrimadas ha propuesto. En Manises se celebró hace unos días un encuentro de concejales que decidió elaborar un escrito que envió a la dirección del partido.

Señala Bustamante que la reunión duró tres horas, que dieron para mucho, pero que el resumen es muy corto y muy duro: si el congreso no se celebra en la primera quincena de septiembre "el partido está muerto políticamente".

Bustamante asegura que quienes dirigen Ciudadanos viven en una burbuja ajenos a lo que pasa y a las reclamaciones de las bases. "Son años de trabajo y esfuerzo intentando cambiar la política desde lo local, intentando convencer a nuestros vecinos de que la mejor opción es el liberalismo, y todo para que, nos han abandonado”, se lamenta.

"Como no se nos escucha la decisión es que ese congreso de refundación se celebra cuando no debe, dentro de seis meses no servirá de nada, dentro de seis meses, esto será un erial", añade el concejal que abandera la posición crítica de buena parte de la militancia que le queda a Ciudadanos.

"Todas las decisiones de Arrimadas -añade- y de la ejecutiva, han sido decisiones erróneas, desde marzo de 2021 el cuerpo político de Ciudadanos ha estado desangrándose, de tal forma que en la actualidad solo le queda la sangre política del municipalismo, y de nuevo deja correr el tiempo para que sigamos desangrándonos, el congreso salvador no tendrá lugar hasta dentro de seis meses, para entonces no hace falta que cuente con el municipalismo, ya no estaremos", señala.

"Por eso, porque estamos hartos de la calma con la que la dirección del partido se toma las cosas, sin importarle lo más mínimo esa sangría que padecemos, unos cuantos, unos muchos, concejales, alcaldes, hemos decidido alzar la voz y firmar un manifiesto, para decirle a Arrimadas y a la ejecutiva que o el congreso se celebra en la primera quincena de septiembre o simplemente que no lo convoque nunca, porque no quedara nadie, se lo decimos la voz del municipalismo", sostiene el concejal.