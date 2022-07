El pasado 28 de marzo la policía perdió 4.000 correos electrónicos de solicitantes de asilo en Valencia. No todos eran citas, y ninguno era de ciudadanos ucranianos (que tenían un correo distinto), pero sí que eran todas las solicitudes de asilo realizadas en los últimos dos meses. La situación provocó el resurgimiento del mercado negro de citas en la ciudad, por las que se llegaban a pagar hasta 200 euros ante la imposibilidad de encontrar una hora disponible. Las mafias incluso subieron el precio al alargarse esta situación. Pese a todo, el Gobierno asegura que el "fallo en el equipo informático en el que se recibían los correos", no ha "alterado la normalidad en la tramitación de solicitudes", según consta en una respuesta parlamentaria a la diputada de Esquerra Republicana María Dantas, a la que ha tenido acceso este periódico.

Pero las entidades especializadas en asilo constatan una realidad completamente distinta. El sistema se encontraba atascado con anterioridad -más de 6 meses para la primera entrevista- pero la pérdida de correos hizo casi imposible encontrar una. Jaume Durà, coordinador del equipo jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR PV), explica que esta realidad "obviamente ha afectado. Afecta de forma individual a cada persona que lo intenta solicitar asilo y no se le concede".

Para Durá, es necesario mirar más allá de las cifras brutas porque "lo que pasa es que Interior mirará sus datos y verá que se han tramitado tantos miles de solicitudes, pero el problema es que el derecho de las personas a solicitar protección se ve vulnerado cuando la gente lo intenta y no tiene acceso a ese derecho fundamental. Por supuesto que afecta a las personas, que es lo importante en todo esto". El coordinador jurídico de CEAR tacha la respuesta de Interior de evasiva porque "el derecho se ha alterado para muchísima gente que no ha podido solicitarlo".

En su respuesta a Dantas, el Gobierno continúa explicando que, tras el fallo informático, "se está otorgando cita prioritaria a la personas que personalmente, o a través de las ONG, acrediten haber solicitado cita previa antes del 28 de enero (cuando se perdieron los correos) y estaban pendientes de respuesta". CEAR asegura que esto sí que es cierto y las personas que, a través de ellos u otras entidades acreditaron haber enviado el correo electrónico sí que se les respondió con una cita de asilo.

Pero la realidad fue distinta en el caso de personas que no estaban asesoradas por una entidad o abogados de extranjería. Susej Deseño, abogada venezolana que coordina a cientos de afectados por la pérdida de solicitudes en València dice que, en su caso, no conoce a casi nadie que haya sido resarcido por la pérdida, y que la enorme mayoría no han podido demostrar que hubieran enviado el correo, lo que les ha colocado de nuevo al inicio del proceso, que ahora está totalmente colapsado.

La pérdida de 4.000 correos electrónicos no afectó en su día a los ciudadanos ucranianos ya que a estos se les dispensaba una protección temporal, distinta a la protección internacional (que se dispensaba al resto), por lo que se habilitó una dirección distinta para ellos y esta no fue dañada. Tras el fallo informático, extranjería aprovechó para replantearse su sistema de citas y optó por volver a uno como el de Alicante, el de la cita previa por la web del ministerio.

Las citas para pedir asilo se abren todos los viernes a las 09:30 de la mañana, pero como han relatado decenas de afectados y han constatado abogados extranjeristas y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la escasez de citas y la enorme demanda hacen imposible conseguir ninguna. En estos momentos, en la práctica, no se puede conseguir asilo en la ciudad de València ya que las pocas citas que salen son captadas por bots y vendidas por mafias que trafican con este derecho fundamental.

Atasco también en el arraigo

El asilo depende de la Policía Nacional para la realización de la primera entrevista en el territorio, y después el expediente se manda a la Oficina de Asilo y Refugio de Madrid, que centraliza todas las solicitudes. Pero ese no es el único trámite que se encuentra colapsado en València. Como ha contado este periódico gracias a un informe interno de Extranjería, el tiempo para conseguir un arraigo social es de casi 8 meses, cuando la obligación de la administración es resolverlo en un plazo de 90 días.

Como contestó Delegación del Gobierno, esto se debe al éxodo masivo de refugiados ucranianos y al papeleo del Brexit en territorios con gran afluencia de ingleses como Alicante. Una vez capeados esos dos temporales, Delegación asegura que el Ministerio de Interior ha puesto en marcha un plan de choque y se van a contratar 38 personas más para las oficinas de extranjería valencianas, con el objetivo de desatascar trámites como el arraigo, que es el que acumula más retrasos y mayor número de solicitudes. De las 38 personas; 20 estarán en Alicante, 14 en València y 4 en Castelló, según el plan que entrará en vigor dentro de un par de semanas.