Los coches del centro de Torrevieja amanecen a diario con un regalo en forma de boletín verde que presagia lo peor. Un pedazo de multa que entre el temor y la rabia los conductores desprenden del parabrisas para comprobar que ese importe de 500 euros «era broma». Es la llamativa, y agresiva, iniciativa publicitaria de una conocida empresa de ocio nocturno de la ciudad, que está usando de forma masiva como reclamo en el anverso del folleto una boletín muy similar al que usan los agentes locales. Con su escudo de Torrevieja, número de denuncia, cifra para el pago telemático e incluso el código de barras con un número de expediente, pero en el reverso promociona ya a todo color un servicio de «transfer» gratuito para trasladar a los clientes a la principal zona de ocio, restaurantes, terrazas y pubs del polígono industrial «para disfrutar de la noche sin complicaciones», dice la «multa». Es decir, sin riesgos para su seguridad, ni tener que someterse a los cada vez más frecuentes controles de alcoholemia y estupefacientes de Guardia Civil y Policía Local. «Una multa real de aparcamiento o de alcoholemia te puede salir muy cara. Aprovecha nuestros transfer», remata el mensaje. Ofrece un número de móvil para cerrar el servicio que se ofrece para al menos dos ocupantes por viaje. La firma en la que debería aparecer la identificación del agente es la del logo de la empresa y la infracción en una supuesta vulneración de la «ordenanza de divertimento».

Federico Alarcón, concejal de Seguridad, Tráfico y Actividades del Ayuntamiento de Torrevieja, señala que el jueves pasado comenzó a recibir mensajes sobre la curiosa iniciativa publicitaria y al día siguiente ordenó al director general de Actividades que abriera un expediente, además de trasladar el asunto a la Policía Local. El Ayuntamiento va a notificar a la empresa que la actividad de transporte gratuito que están realizando excede a la licencia ambiental que tiene otorgado el local y va a solicitar que cesen en porque se exponen a la clausura de la zona de ocio que anuncian. Además, los técnicos advierten que se está realizando un transporte discrecional sin una autorización expresa de la administración específica, algo que se considera una infracción muy grave que puede costarle a la empresa entre 2.000 y 6.000 euros.

Por último, el municipio también se plantea la legalidad de la manipulación del boletín de denuncia con un escudo oficial, documento de uso administrativo, con fines comerciales, como una vulneración a los ordenanzas municipales.

Aunque en este caso es una anécdota -reproducida eso sí en miles de panfletos- es un asunto para tomárselo más en serio. Sobre todo en Torrevieja. La Audiencia Provincial ha acogido en los dos últimos meses juicios a agentes que modificaron o falsearon boletines de denuncia en dos procedimientos distintos. Uno de los agentes ha sido condenado por usurpar la identificación de otro para poner una multa y no ha perdido su puesto de trabajo porque ha llegado a un acuerdo con la acusación y otros tres están a la espera de sentencia por quitar una multa.

Objetivo conseguido

El gerente del grupo Vela, Gustavo Álvarez Quesada, no se muestra especialmente preocupado por el anuncio municipal. El objetivo de la campaña se ha cumplido sobradamente. «Ha sido una muy buena idea. Un tipo de publicidad que todo el mundo descarta cuando la ve sobre el limpiaparabrisas resulta en este caso muy efectiva. Se lee en casi todos los casos. Queríamos atraer a público más allá de nuestra intensa presencia en redes sociales con una iniciativa de publicidad móvil en la calle, más urbana. Creo que ha sido muy positiva para difundir la marca de El Parking y, sobre todo, no pasa desapercibida». La dirección de esta empresa que copa la oferta de ocio nocturno en Torrevieja señala que si ofrecen un servicio gratuito, sin ánimo de lucro, no se puede considerar que requiera una autorización expresa como actividad bajo licencia.

La misma fuente desvela que cuenta con un flota de ocho vehículos para realizar las recogidas y traslados al recinto del polígono industrial situado a unos dos kilómetros del centro de la ciudad y que agrupa varios restaurantes, pubs y terrazas, bajo la misma marca comercial, además de contar con la mayor discoteca de la comarca, también de la misma empresa, justo enfrente. Sobre la competencia al sector del taxi señala los conductores de los algo más de ochenta vehículos con licencia están colapsados este mes de julio y lo van a estar en agosto. Y en ocasiones han solicitado respaldo al «transfer» para apoyar la demanda de traslados a esa zona porque carecen de taxis suficientes.

El servicio de traslado es solo para acercar a los clientes a la discoteca no para devolverlos a sus casas. Ahí ya debe actuar el taxi, matiza Álvarez, quien especifica que el curioso servicio se mantendrá hasta el 31 de agosto, o mediados de septiembre a lo sumo, fechas hasta las que la ciudad sigue a tope de demanda de ocio nocturno. Es decir, la competencia con el taxi no lo será durante la temporada baja.