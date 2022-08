Sofocante, bochornoso y desesperante. Agosto ha comenzado tal como acabó el mes de julio, con calor, mucho calor... y parece que, de momento, seguirá así. Nadie puede negar que el cambio climático está haciendo de las suyas y que este año sus efectos se han hecho de notar con temperaturas extremadamente altas y episodios mucho más prolongados de ola de calor. En julio se registraron dos grandes olas de calor que convirtieron el Mediterráneo en el nuevo Mar Caribe, con una temperatura media muy por encima de la normal para esta época del año. Anoche, la Comunitat Valenciana, al igual que toda España, vivió una de las noches más cálidas de la historia con temperaturas que no bajaron de los 25 grados y hoy, desde primera hora de la mañana se han superado los 30 grados en la ciudad de València.

Trucos para dormir y poder descansar en plena ola de calor La situación parece que va a seguir así algunos días. De acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en los próximos días se esperan "temperaturas inusualmente altas para la época" que se prolongarán "al menos hasta mediados de agosto en la mayor parte del norte y centro peninsular, costa mediterránea de la Península y en Baleares". En el extremo sur peninsular el calor seguirá siendo fuerte, según ha indicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, que ha adelantado que en los próximos días persistirán las altas temperaturas, "la nota predominante de este verano de 2022". El municipio valenciano que hoy sufrirá una 'noche tórrida' Cuándo bajarán las temperaturas en València Según la Aemet, aún falta. El calor sofocante, entre 3 y 10 grados por encima de lo normal en esta época, persistirá de día y de noche en la mayor parte de España al menos hasta el próximo martes, 9 de agosto, y es posible que durante la segunda mitad de la próxima semana vuelvan a subir los termómetros. Agosto ha comenzado con la que los expertos consideran ya la tercera gran ola de calor de este verano 2022. Desde la agencia de meteorología consideran que a tenor de los registros de temperatura observados y de los previstos, "estaríamos inmersos en la tercera ola de calor del verano, que sitúa entre los pasados días 30 o 31 de julio hasta el próximo 5 o 6 de agosto, período en el que se habrían superado los estrictos umbrales de intensidad, de extensión y duración". 17 Xàtiva se achicharra con la temperatura más alta de España Entretanto, en la jornada de ayer miércoles una treintena de estaciones de la red de Aemet alcanzaron o superaron los 40 grados de máxima, siendo la localidad de Xátiva la que registró el valor mas alto, con 42,9 grados, y Córdoba la capital de provincia donde hizo más calor, 42,2 grados. Según la Aemet, durante el fin de semana y hasta el martes de la próxima se rebasarán los 35 o 36 grados de máxima en la Meseta norte, zona centro, mitad sur, interior de las comunidades mediterráneas y Baleares. Esos días se llegará o superarán los 38 o 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y en la costa mediterránea Barcelona, Valencia o Alicante rondarán los 33 o 35 grados en las horas centrales del día, mientras de noche no bajarán de los 20, al igual que en el nordeste y Baleares, zonas del centro y del sur. Durante la parte final de esta semana y principios de la próxima los cielos estarán en general poco nubosos o despejados, salvo en el Cantábrico, donde hoy y mañana podría llover débilmente, mientras continuarán las tormentas vespertinas en la mitad norte peninsular, que podrán ser fuertes y acompañadas viento fuerte y granizo. En algunos lugares es posible que se desarrollen tormentas secas -fenómenos tormentosos acompañados de muy escasa o nula precipitación con fuerte aparato eléctrico y en ocasiones, fuertes rachas de viento- que constituyen "una fuente natural de incendios forestales" según la Aemet. Por ello, han aconsejado extremar la precaución dado que el riesgo de incendios forestales sigue siendo "muy alto o extremo" en la mayor parte del interior peninsular. Entretanto en Canarias seguirá haciendo calor en lo que resta de semana y durante los primeros días de la próxima, con madrugadas por encima de los 25 grados y más de 36 o 38 grados de día en las medianías de Gran Canaria y valores diurnos superiores a 32 grados en el sur de las islas.