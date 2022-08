El calor no va a dar respiro ni de día ni de noche. Tal como apuntan los expertos, las altas temperaturas van a seguir altas en los próximos días, incluso semanas. "Quizá este fin de semana baje un poquito, pero será mínimo. No hay ni rastro de un refrescamiento importante de la temperaturas", dice Samuel Biener, miembro del laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante y de Meteored.

Aunque el episodio actual todavía no está calificado como ola de calor por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Biener apunta que aun así se trata de "un fenómeno de temperaturas anormalmente altas" para estas fechas en toda la Comunitat Valenciana. Por ello, cree que, aunque sea a toro pasado, en las futuras revisiones climatológicas que realice Aemet sí que se clasificará lo que está ocurriendo estos días como una ola de calor. "Quedará reflejado como tal", considera.

Dónde acaba una ola de calor y empieza otra

Sucede que el mercurio lleva tantos días seguidos elevado que a veces cuesta distinguir si lo que estamos viviendo es la ola de calor, si esta ya pasó o si es que nunca para. "Ya había previsiones que señalaban que en los próximos veranos iba a ser cada vez más habitual tener veranos como este o como el de 2003, que fue similar", recalca Biener, antes de concluir que "podríamos tener una ola de calor continua". Advierte asimismo que, a corto plazo, se prevé que llegue "otro nuevo episodio de temperaturas muy altas" en una o dos semanas. La recta final de la canícula, período por lo común más cálido y seco del verano y que finaliza el 11 de agosto, suele contener las semanas "más cálidas" del año, dice Biener.

El mes de julio de 2022 ha sido extremadamente cálido en la Comunitat Valenciana. La temperatura media, 25.9 ºC, es 1.9 ºC superior a la de la climatología de referencia (24.0 ºC), y la precipitación acumulada ha sido 9.4 l/m², que es un 20 % inferior a la del promedio climático. pic.twitter.com/7GYrccO2xT — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 2 de agosto de 2022

El climatólogo advierte de que hasta que no llegue el primer episodio de tormentas, que suele llegar en septiembre, no bajarán realmente las temperaturas. No descarta, de todas formas, que en la segunda quincena de agosto se produzcan "episodios de lluvias torrenciales" y "diluvios en algunos puntos de la costa". Pero eso está por ver y por ahora los únicos signos de tormentas veraniegas han sido las que se produjeron en los últimos días en el interior norte de la provincia de Castellón, en puntos como Morella.

Mucho calor en el interior y tormentas en Castellón

Mientras tanto, este viernes se alcanzarán los 34 grados en Castelló, según Aemet, y los 33 en Alicante y València. Todo el territorio valenciano tendrá máximas por encima de los 30 grados. La vasta extensión de las altas temperaturas por todos los puntos de la geografía es, según los expertos, más destacable que una máxima puntual en una ciudad en el caso de la C. Valenciana. El interior y el prelitoral de la provincia de Valencia tendrán máximas significativamente altas, para la Aemet, pudiéndose alcanzar los 37 o 38 grados en la mitad sur.

Las mínimas nocturnas, con 24 grados, volverán a rozar las denominadas noches ecuatoriales (por encima de los 25 grados). Está previsto que desciendan hasta 22 o 23 grados el sábado, antes de repuntar el domingo para cerrar el fin de semana con otra noche en la que será complicado dormir. "Está haciendo más calor de noche y eso es más preocupante porque afecta a la salud", comenta Biener.

Aemet apunta a que este viernes se pueden registrar otra vez chubascos y tormentas por la tarde en el interior de Castellón, sin descartar que puedan ser localmente fuertes. El sábado y el domingo este tipo de fenómenos no se contempla.