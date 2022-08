Confusión sobre la aplicación del plan de ahorro energético del Gobierno

Confusión. Incertidumbre. Interrogantes. Las conselleries de la Generalitat Valenciana desconocen qué departamento y de qué manera se ha de controlar y vigilar el cumplimiento de las medidas contempladas en el plan de ahorro energético anunciado por el Gobierno el pasado lunes y que comenzará a aplicarse en cuatro días, tras su publicación en el BOE.

Temperaturas de calefacción y refrigeración limitadas a 19 grados en invierno y 27 grados en verano, cierres automáticos en las puertas o escaparates apagados a partir de las 22 horas. Estas son algunas de las medidas que aprobó el lunes el Consejo de Ministros en un decreto ley para reducir el consumo de energía y que afectan a edificios de las administraciones públicas, establecimientos comerciales, espacios culturales o infraestructuras destinadas al transporte de personas.

Sin embargo, el Consell no sabe quién debe hacerse cargo de controlar que se cumpla y vigilar que no haya incumplimientos para gestionar las sanciones. Pero no es el único. El resto de gobiernos autonómicos se hacen las mismas preguntas, a la espera de que el ministerio dé alguna directriz.

El Real Decreto-ley aprobado en Consejo de Ministros busca reducir rápidamente el consumo de energía en edificios administrativos, comerciales y de pública concurrencia, tal cual se define en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), la norma que lo regula. Pero, ¿desde dónde se coordinará esta vigilancia?

"Personal facultativo" autonómico

En la rueda de prensa posterior al anuncio del paquete de medidas, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, apuntó que el control dependerá de las Comunidades Autónomas y la inspección rutinaria la llevará a cabo el "personal facultativo" determinado por la autonomía.

En la Comunitat Valenciana, no saben qué conselleria se hará cargo de tal función. La de Transición Ecológica no tiene constancia de que la labor de vigilancia sea suya aunque "si así nos lo piden, así lo haremos" y señala a la Dirección General de Energía de la cartera de Economía Sostenible que señala, por su parte, que "tenemos competencias en energía pero no en inspección y vigilancia".

Los ayuntamientos no han recibido directrices La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) no ha recibido ninguna comunicación de que tengan que hacer algún tipo de inspección y sanción, si se da el caso, si hay establecimientos que no cumplen las medidas energéticas. "Los policías locales no pueden multar a comercios porque sí, necesitaríamos una norma que regulara la actividad y, por el momento, no es el caso".

Detallan, además, que han consultado al Ministerio de Transición Ecológica si la inspección, control y sanción es competencia suya y "todavía estamos a la espera de respuesta". Justicia, por otra parte, explicó a este periódico que, por el momento, la Policía Autonómica no tiene las competencias necesarias para realizar ese control.

Lo cierto es que en cuatro días se pondrán en marcha las medidas restrictivas y no hay forma estipulada de cómo vigilar que estas se cumplan ni que se multe a quien las ignore en las comunidades autónomas.