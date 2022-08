"L’obra de Roig es presta a un cert tipus de “glosa” o de “divagació” que tu pots fer magníficament. I l’Estellés prosista està per encetar"

Sueca, 17-VII-1954

Benvolgut Vicent:

Avui he rebut el Pont Blau que publica la meua nota sobre el teu llibre. Tu ja el tens? Si no, o si te n’interessa algun altre exemplar, digues-m’ho, i te l’enviaré.

M’han convidat al III Congrés de Poesia, que la setmana que ve celebren a Santiago de Compostela. No sé si han invitat algun altre valencià. Pense anar-hi, de no passar res de nou. M’hauria agradat que haguesses vingut tu també.

Vaig sentir dir que un grup de distingits literats de la localitat havien enviat una carta col·lectiva a Destino, al·lusiva a la polèmica de Dolç amb els seus amics mallorquins. ¿L’has firmada tu amb els altres? Ho sentiria.

Un record.

S., 13-VII-55

Benvolgut Vicent:

En arribar a casa, em trobe amb una carta de l’Albert Manent, el qual està molt estranyat perquè no li has enviat encara l’article per a la Miscel·lània Carner.

Ja supose que la causa del teu retard ha estat, sens dubte, la complicació de coses dels últims temps. Confie, però, que et preocuparàs ràpidament d’atendre aquell encàrrec. No em deixes en mal lloc: ja saps que vaig fer la gestió respecte de Manent… Ell, a més, espera amb interés el teu escrit.

Convindria, si més no, que li posasses quatre ratlles, comunicant-li la pròxima remesa de l’article. Em diu que no ha rebut contestació teua de cap classe. Hala, no sigues fava i compleix com un homenet.

A reveure.

L’adreça d’estiu de Manent és: Mas Segimon. ALEIXAR (Por Reus)

12 juliol 78

Benvolgut Vicent:

Segons tinc entès, Eliseu Climent t’ha demanat uns poemes d’homenatge a Jaume Roig per al primer número de L’espill. Ara et reitere la petició.

Personalment, m’interessa molt aquesta col·laboració teua: és l’única manera que veig de donar-li entitat a la part dedicada al centenari de Roig. L’erm intel·lectual del país no ens permet de cobrir un mínim de pàgines erudites o de comentari literari sobre el tema, i uns versos teus ajudarien—i molt—a pal·liar el defecte miserable. Una altra cosa: si en comptes de donar-nos uns poemes, ens dónes unes proses, també seran benvingudes. Pense que l’obra de Roig es presta a un cert tipus de “glosa” o de “divagació” que tu pots fer magníficament. I l’Estellés prosista està per encetar…

Records a tots els de casa.

Teu