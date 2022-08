El conseller de Sanidad y Salud Pública, Miguel Mínguez, (Ojos Negros, Teruel 1954) concede la primera entrevista a un medio de comunicación. Atiende a Levante-EMV 82 días después de asumir el cargo en sustitución de Ana Barceló.

De perfil técnico, si alguien no necesita hacerse un hueco en la primera línea política ese es el conseller de Sanidad. Mínguez llega ya con un bagaje más que reconocido y un prestigio en su ámbito de especialización, el digestivo, que le convierte en una autoridad.

Afable, pausado y reflexivo, pone en valor su capacidad de diálogo. Médico, investigador y profesor, ha sido jefe del servicio digestivo del hospital Clínico de València, investigador principal del Incliva y profesor titular en la Facultad de Medicina. Solo se quita la mascarilla para las fotos. "Hay que dar ejemplo" porque la pandemia sigue aquí. La entrevista se realiza en su despacho de la séptima planta de la sede de Sanidad en la calle Micer Mascó. El aire acondicionado está a 27 grados. Viste corbata.

¿Ya se ha arrepentido de asumir una conselleria tan mastodóntica, la mayor con 8.000 millones de presupuesto?

Lo he pensado, pero no me he arrepentido. Todo lo contrario. Desde el momento en que acepte el reto sabía de la repercusión que tenía esta conselleria con 60.000 sanitarios y trabajar para cinco millones de valencianos.

¿Cómo se le plantea la posibilidad de ser conseller?

Fue un momento imprevisto para mi. Con la dimisión de Manolo Mata y la salida de Ana Barceló pensaron en una persona que uniera tres capacidades: actividad clínica de años, docencia e investigación. Me llegó una visita que yo entendí que era profesional que me preguntó sobre mi plan de futuro. Le dije que era seguir en el Clínico, como docente y vicedecano en la universidad y que tenía unas líneas de investigación con bastante futuro. Me dijo que venía a ofrecerme ser conseller y de entrada le dije que no, que era un reto extraordinario y que deberían elegir a alguien con experiencia en macrogestión y en la vida política y que yo no cumplía el requisito.

¿Cómo le convencieron?

A las pocas horas me llamaron de Presidencia. Tuve una entrevista, larga y humana. Planteé las medidas que yo veía para mejorar la Sanidad, sobre los recursos y en ese momento no me pidieron que tomara una decisión, sino que lo meditara. Lo consulté con mi pareja y le dije al presidente Puig que aceptaba. Entendí que puedo aportar aspectos trascedentes de mi vida profesional, como el humanismo, la experiencia, consensuar decisiones. Y pensé que no era un mal fin de mi vida profesional.

¿Pura vocación de servicio público?

Absoluta. He trabajado siempre en la sanidad pública y estoy convencido de que la ciudadanía solo puede tener equidad si hay salud pública. Tuve que analizar el engranaje de gestión, los recursos, económicos y humanos. Me pasé un fin de semana estudiando lo que no conocía.

Usted no necesita hacerse un hueco en el mundo político y no le debe nada a ningún partido. ¿Qué percepción tiene de la política?

De sorpresa. Argumentos razonables se plantean con mucha crispación. No tiene sentido que las discrepancias en lugar de ser razonadas sean crispadas y eso para mí fue una sorpresa. Pienso que los representantes de los ciudadanos deberían tener otro talante. En las sociedades científicas también discutimos, pero me llama muchísimo la atención la crispación. Ese nunca será mi discurso, el mío será el argumento razonable, distendido y de escucha para rebatir.

"Sería arriesgado decir que la pandemia de la covid esta superada"

Lo primero que escuchó en las Corts es que en la Comunitat Valenciana hay un infierno asistencial ¿Qué pensó?

Entiendo que ese discurso haya podido tener alguna utilidad pero conmigo no. No es razonable esa calificación. Necesitamos que la oposición, y yo también, aportemos ideas, estrategias, pero sobre todo veracidad. Hay que decirle al ciudadano lo que funciona mal, Y hay que aceptar que la oposición piense que lo haría mejor, pero no hace falta crispar, levantar el tono de voz. Creo que el parlamento tiene que ser formativo y educativo para la ciudadanía.

¿Cómo le ha recibido su sector? ¿Ayuda a la gestión ser médico?

Ayuda muchísimo y ser conscientes de los límites de la sanidad y cómo gestionarla. Siempre me he llevado bien con compañeros, asociaciones de pacientes y sindicatos. La aceptación ha sido excelente y me han planteado sus reivindicaciones. He tomado nota y les he solicitado un seguimiento. Haremos varios encuentros a lo largo de la legislatura. Pequeñas mejoras son importantes porque grandes cambios no podremos hacer.

"Pequeñas mejoras son importantes porque grandes cambios no podremos hacer"

¿La covid está superada?

Sería arriesgado decir que la pandemia esta superada. Estamos en una fase de estabilización pero puede haber variantes que la desestabilicen. No hay ninguna sociedad científica que se aventure a pronosticar el fin.

La sensación en la calle es que ya está superada.

Sí. En España más del 90% de adultos está vacunado y la enfermedad pasa a ser leve salvo en pacientes vulnerables. Los menores de 60 años e incluso de 70 pasan la enfermedad con dos días de molestias y se ha normalizado, menos en el mundo sociosanitario que vive una situación diferente porque tiene que protegerse.

¿Nos puede amenazar un nuevo un rebote?

Estamos estabilizados a la baja. Puede haber otra variante, la Centauro no ha llegado a España pero en un mundo globalizado puede hacerlo. Debemos mantener las medidas: manos, mascarillas en lugares cerrados y vacuna. En tres semanas se han vacunado 18.000 valencianos, ha habido una respuesta extraordinaria. La cuarta dosis se busca que sea coincidente con la de la gripe, en octubre.

"Si quisiéramos vacunar a la población de riesgo de viruela del mono tendríamos para un solo día, hay muy pocas"

Crecen los casos de viruela del mono ¿Hay algún plan de vacunación?

Hay dos actitudes trascendentes, la primera disminuir la posibilidad de contagio con información. Se produce mayoritariamente por contacto y el riesgo es mayor en personas que tienen relaciones con muchas parejas y la información es clave para que los grupos de riesgo disminuyan. Vacunas tenemos muy pocas y se vacuna lo imprescindible. Si quisiéramos vacunar a toda la población de riesgo nos quedaríamos sin vacuna en un solo día. Vacunamos solo a contactos directos con contagiados o inmunodeprimidos.

"El mundo sociosanitario ha vivido con la covid situaciones dramáticas y eso queda"

La atención primaria está muy estresada tras la pandemia ¿Qué solución propone?

Se ha sufrido un estrés tremendo. El mundo sociosanitario ha vivido con la covid situaciones dramáticas y eso queda. Llevaron un trabajo extraordinario y muy poco visible, estresa y quema mucho. Hay un estrés en atención primaria que intentamos desbloquear con recursos humanos. En mayo se decidió que los contratos que eran temporales tenían que ser estructurales y se sacaron 6.000 plazas y en primaria, 1.600.

¿Hay suficiente personal para atender las necesidades de la sanidad pública?

La realidad la veremos en octubre. Se ha disminuido el número de SIP, de usuarios por médico. Si le añadimos digitalización y desburocratización es probable que los tiempos que se dedican al paciente sean mayores. Digo en octubre porque será después de las vacaciones y sabremos si es suficiente o no, lo veremos en la práctica clínica porque habrá un diálogo continuo.

¿Y para cubrir las vacaciones de verano? Compromís, socio de gobierno, ha denunciado públicamente falta de médicos.

Es innegable que faltan médicos. Ocurre en todas las autonomías aunque hemos sacado 7.345 plazas. Tenemos un problema de falta de médicos, a nivel nacional y estamos en guerra entre nosotros para quitarnos médicos. Era previsible en atención primaria porque el número de médicos que iba a jubilarse era mayor que los que estaban en formación, eso ya se sabía desde hace años pero no se tomaron medidas. Y este año se ha tenido que reaccionar, incrementar las plazas MIR, de universidades y tratar de fidelizar a los que acaban.

"No hemos cubierto todas las plazas este verano porque no hay médicos"

Falta personal, ¿también infraestructuras?

Tenemos un plan de infraestructuras que va fenomenal. Hay 330 millones en ejecución de obra y 400 millones en septiembre, es un hito histórico. Los recursos y la ejecución en infraestructuras se multiplica por 30 en relación con 2015. Esto no es una previsión, es una realidad.

¿Confía en los fondos europeos para mejorar la sanidad valenciana?

Ya han hecho posible muchas infraestructuras de alta tecnología, 81 millones en tacs, aceleradores lineales, resonancias, angiógrafos... Es la mayor inversión que jamás se ha realizado en la Comunitat Valenciana.

¿Qué opina de la atención no presencial, se puede avanzar más?

Ya ha habido un avance y hemos pasado la pandemia. Los pacientes prefieren la presencial pero en los crónicos, que solo necesitan una revisión analítica o una consulta con el médico de toda la vida, la telemática es rápida. La actitud de conselleria es fomentar la atención presencial y dejar la telemática para los casos que comentaba.

"Es muy inquietante que entre 14 y 18 años haya un número tan elevado de pensamientos e intentos de suicidio como estamos observando"

La otra gran pandemia que deja la covid es la de la salud mental.

La pandemia ha dejado secuelas en salud mental, especialmente en niños y jóvenes y es un reto del Gobierno. Tenemos un comisario, Rafael Tabares, muy implicado y un plan estratégico. Se van a crear tres centros de hospitalización de día, específicos para alteraciones de salud mental en niños y jóvenes, ya dotados de personal. Este año vamos a tener el centro de València, que es el de Picanya cedido por el ayuntamiento, y también en Castelló y Alicante. Nunca se había dado más valor en una autonomía a la salud mental. Es un plan novedoso y real con recursos humanos y de infraestructuras que llegará a nueve centros.

¿Le preocupa especialmente la salud mental en niños y adolescentes?

Es muy inquietante que en edades de 14 a 18 años veamos tan alto número de intentos de suicido. Hay un aislamiento y adicción a las nuevas tecnologías y no observamos que la sociedad reaccione de manera lógica. En la pandemia no tuvieron intercomunicación. Hay que atajarlo. Si se cronifica tenemos un grave problema de salud. El teléfono móvil ha sido el sistema de aprendizaje en la pandemia y estamos viendo alteraciones de conducta y trastornos de adicción y tenemos que poner recursos.

El otro gran problema son las listas de espera.

La pandemia hizo que se ampliaran y en las principales oleadas de la covid aumentaron mucho. Hubo planes de choque con contratación de servicios privados, pero en la fase actual nos estamos recuperando, de 140 días de media a 87, y en octubre nuestro plan estratégico señala que disminuirá más.

El Consell ya ha recuperado las concesiones de Alzira y Torrevieja. Pero aún quedan otras como Manises, en 2023 y Dénia, en 2024. ¿Cuál es la posición del conseller sobre las privatización de la sanidad?

Mi postura es clara y va alienada con la del Consell. Debemos desprivatizar la sanidad, en este caso Dénia y Manises. Si queremos tener una sanidad pública y universal, tenemos que revertirlo. Debemos mejorar en la gestión y para eso estamos. Debemos conseguir que la población entienda que las reversiones son eficientes.

¿Tras cuatro años de la reversión, la situación ha mejorado en el departamento de Alzira?

Ha mejorado ostensiblemente. El grado de satisfacción del personal, que está más estable, las listas de espera, de los usuarios.