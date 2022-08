"Limitamos temporalmente la venta de bolsas de hielo". Este es el cartel que colgaron a principios de esta semana las grandes cadenas de supermercados en la Comunitat Valenciana debido a la falta de suministro. Una escasez que, sin embargo, no ha supuesto un problema para los muchos bañistas que decidieron pasar el día en la playa de la Malva-rosa, visiblemente abarrotada en el primer fin de semana de agosto.

Los más afortunados se pudieron hacer con su bolsa de hielo a la primera. Algunos recorrieron varios establecimientos hasta encontrarla. Otros, ante la falta de existencias en los comercios más cercanos, tuvieron que acudir a lo que tenían por casa. También los hay que nunca recurren a él. "Siempre utilizamos los enfriadores. El hielo ocupa más espacio y tienes que ir a comprarlo. Es una pérdida de tiempo. Así nos acomodamos bastante", defiende Benjamín, sentado a pie de playa bajo un par de sombrillas junto a su familia.

Sea como fuera, las neveras ayer estaban llenas de comida, fruta, agua, bebidas refrescantes y hielo. Mucho hielo. "El viernes no encontré en todo el día en ningún supermercado. Fui a varios, pero pero ya no quedaban. No nos lo creíamos", reconoce a este diario una valenciana que disfrutaba de una jornada de playa con su familia y unos amigos de Madrid. Su remedio: varias botellas de litro y medio de agua al congelador y un par de acumuladores de frío.

A la nevera de Sebastián, sin embargo, no le falta de nada. Tampoco hielo. "Estaba complicado, porque nos habían dicho que había poco. Pero lo pudimos conseguir en el supermercado. Compramos ocho bolsas, ya no nos daban más", comparte. En el caso de José, que pasó el día con su pareja y sus cuñados, también fue sencillo encontrar los cubitos necesarios para aguantar la mañana. "En la primera tienda a la que fuimos, pudimos comprarlo. No hemos tenido problema", afirma. Por su parte, Alexander, Eva y su pequeño, que vienen desde Suiza, solo tuvieron complicaciones el primer día porque "no había llegado todavía el proveedor, pero luego encontramos". "Con una bolsa nos bastaba", señala.

Por el momento, en Consum la venta de hielo continúa restringida a "dos bolsas" por cliente. En sus carteles dice "debido a la falta de temporal de suministro de hielo por nuestros proveedores, con la finalidad de impedir el desabastecimiento de nuestros clientes, la compra de hielo en cubitos y picado está limitada a dos bolsas por cliente y día". En el caso de Mercadona, se ha limitado a cinco bolsas o un saco por persona y día.