La Càtedra de Innovació en Habitatge de la Universitat Politécnica de València (UPV) junto a la Vicepresidencia Segunda y la Conselleria de Vivienda premian los mejores trabajos de investigación, Final de Grado (TFG) y de Máster (TFM) sobre la innovación en vivienda. En esta ocasión, la temática ha versado sobre las aportaciones de arquitectos modernos a las casas de madera, la vivienda inteligente y distintos modelos habitacionales.

El primer galardón de la categoría de Premios de Investigación se ha concedido al artículo de investigación titulado Las aportaciones de Gropius y Wachsmann a la industria de las casas de madera, de los autores Ricardo Meri de la Maza, Alfonso Díaz Segura y Bartolomé Serra Soriano. En este caso, la comisión ha valorado "el interés y la pertinencia de analizar y poner en valor las aportaciones a la industria de la construcción en madera de estos arquitectos pioneros del Movimiento Moderno".

Los dos siguientes premios, otorgados por igual, han sido para el artículo Vertical Growing as an Opportunity for Reactivating Historical Quarters, de la investigadora María Piqueras Blasco, y a la monografía "Vivienda inteligente: domótica, inteligencia artificial y regulación legal", de la doctora Francisca Ramón Fernández.

Mejores TFG y TFM

En la Categoría de Premios Trabajo de Final de Grado, el primer galardón ha recaído en el escrito Pisos de emancipación para jóvenes extutelados, de la alumna Paula Sebastián Benlloch. El jurado ha valorado "la calidad y profesionalidad del trabajo, así como su aplicabilidad práctica, al plantear un tema de interés para la administración que parte de una necesidad real de la sociedad".

El segundo galardón de esta categoría se ha concedido al trabajo Lecciones aprendidas. Rescatando modelos habitacionales, del estudiante Pablo Muñoz Vázquez. Se trata de un análisis de los diferentes modelos de vivienda y, según ha destacado el jurado, "de una acertada reflexión y puesta en valor de modelos habitacionales del siglo pasado, a través de la fotografía de los espacios".

Por otra parte, en la convocatoria de Premios a Trabajo Final de Máster, la primera condecoración se la ha llevado Josep Eixerés Ros con su TFM: Habitar en colectivo. Cooperativa de viviendas en Almenara. La "gran calidad y originalidad desde el análisis del territorio y el paisaje para posicionarse en el lugar, a la propuesta de actuación, idea radical e innovadora, muy bien resuelta y expresada gráficamente" ha sido determinante para obtener la recompensa.

El segundo premio ha recaído en el trabajo La manzana compartida, de Irene López Moya, un estudio que parte de "un análisis urbano y social del barrio de Russafa de la ciudad de València, para llegar a una solución arquitectónica en la que se potencian los espacios semipúblicos y una propuesta innovadora de vivienda a través del co-housing".