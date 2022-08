"Hace un poquito de calor pero nos tenemos que aguantar". Ese es el sentir general de muchos clientes y dueños de comercios y bares en el primer día de aplicación del paquete de medidas de ahorro energético en la ciudad de València que incluye limitación de la temperatura a 27 grados (en bares y restaurantes a 25) y obligatoriedad de apagar edificios y escaparates a las 22 horas. Además, a partir del 30 de septiembre será necesario tener puertas que se cierren de forma automática para no dejar escapar el aire y el 2 de septiembre todos los locales deberán tener carteles informativos con las medidas.

Amparo paseaba por la librería Soriano y apuntaba que "es lo que hay" de la misma forma que Ernesto, empleado de la librería. "Cuando la gente entra ya no hay casi diferencia de temperatura". Ellos ya han adaptado los termostatos y programado las luces para estar apagadas a las 22 horas. “Creo que eso da inseguridad a las calles, el ambiente es oscuro y eso da rollo”.

En la estación del Nord se notaba el calor. El termómetro con el que cuenta este periódico no bajaba de 30 grados y algunos trabajadores decían que se notaba que hacía más calor. El trajín de la gente dejaba escapar alguna gota de sudor, que se incrementaba al salir a la calle y encontrarse con el sol de medio día en plena ciudad valenciana.

Los bares estaban en plena hora del almuerzo. En el Trocito del Medio tenían el aire pero “así no se puede trabajar”. Les salvaba la sombra, pues dentro aún la temperatura no era demasiado elevada. José aguardaba para sentarse en una mesa y decía estar en contra de las medidas. "No tienen ni idea. Estas medidas no son adecuadas y la gente aquí no sale a la calle a protestar", añadía. Elena trabaja en un bar del centro y apuntaba, con el aire a 28, que esta temperatura aunque es mejor que estar fuera ahuyenta a muchos clientes.

En la mesa de al lado almorzaba Jorge Fernández, asegura: "Siempre que estemos cómodos podemos aguantar la ordenanza pero en el momento que la gente empieza a sudar eso no se va a poder mantener. No por los clientes sino por los trabajadores". Lo dice con conocimiento de causa pues regenta la Taberna Alkazar de Valencia. “El cliente, como yo, esta una hora o dos, pero el trabajador todo el día”.