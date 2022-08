Las residencias exigen rapidez en homologar títulos para tener más enfermeras

«¿Qué hay residencias que han contratado a enfermeras que aún no tienen el título homologado? Seguro, pero antes de quedarse sin cubrir una vacante, lo habrán hecho aunque no se pueda, porque no hay más opciones, no hay personal y no es porque se les pague poco. Venimos alertando del problema y no se ha hecho nada». Con este razonamiento, excusaba ayer José María Toro, presidente de la patronal de las residencias de mayores de la Comunitat Valenciana, el que haya centros que tengan contratadas a enfermeras extranjeras con el título aún sin homologar y sin colegiar, requisitos establecidos por ley.

Relacionadas Detectan a personal de Enfermería sin título homologado trabajando en residencias de mayores