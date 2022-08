La alerta por calor extremo que acaba de activar la Generalitat Valenciana en la Comunitat Valenciana afectará a 33 de las 34 comarcas del territorio. Salvo cambios a lo largo del día, la alerta por ola de calor incluirá a todo el territorio valenciano salvo la Marina Baixa.

La previsiones meteorológicas para las próximas 72 horas son poco halagüeñas. Por eso, la Generalitat Valenciana ha decidido cerrar los parques naturales de la Comunitat Valenciana para evitar incendios antes la inminente subida de las temperaturas y la extrema sequedad del monte.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que este fin de semana sea el más caluroso de lo que llevamos de verano. Se esperan máximas que superarán los 43 grados y mínimas en algunos puntos de la Comunitat Valenciana que no bajarán de los 30.

Por ello, Sanitat ha decidido decretar la alerta por calor extremo que, de momento, no incluye los municipios de la Marina Baixa.

Las predicciones meteorológicas para estos municipios prevén máximas de 32 grados en Benidorm, Altea y Finestrat para mañana. En el interior de la comarca, se esperan máximas por encima de los 35 grados. En Guadalest, se superarán los 37 grados el sábado.

De lo que no se librarán en esta comarca será de las noches tórridas. Pese a no alcanzar las máximas previstas en el resto de la Comunitat Valenciana, la Marina Baixa sí sufría mínimas que en la mayoría de sus pueblos no bajarán de los 25 grados.