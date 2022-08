En el foro Meteored existe un gran aficionado italiano a la meteorología que siempre nos explica brevemente el tiempo que hace en Italia. El mes de julio de 2022 ha sido uno de los más cálidos en Italia y es parecido al de 2003. El verano más cálido en el país transalpino fue en 2015, después julio de 2003, julio de 2006 y julio de 2001. En Italia el verano de 1950 fue muy cálido, al igual que el de 1947.

La ciudad de Girona parece haberse puesto de acuerdo con Italia con la excepción de julio de 2021 que no lo fue tanto. En el resto de España otros julios muy cálidos fueron al menos en el oeste (Galicia) en 2013; en cambio en Cataluña no lo fue tanto, estas anomalías fueron fruto de la circulación atmosférica, del SE, con una baja en el SW que impulsaba aire cálido en Galicia. Es el mismo caso de julio de 1990, uno de los más cálidos en España, sobre todo en el oeste y en Galicia, y no tanto en Cataluña. El mes de julio de 1995 fue muy cálido en Andalucía, centro y oeste de España, con 46,6ºC, récord del siglo XX en Sevilla; en cambio, en Girona fue cálido, pero no excepcional. En julio de 1983 fue muy cálido en Girona, igual que en Cataluña y Baleares, mientras que en Andalucía fue un verano fresco. La situación era de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) centrada en el oeste de la Península con aire más fresco a 1500 m (850 hPa), 15ºC, en Sevilla, durante muchos días, mientras en Girona teníamos 23ºC en el mismo nivel troposférico. En julio de 1950 fue el más cálido en Girona y en España de mediados del siglo XX, con récord de noches tropicales para ese siglo en Girona, 16, igualmente como el de 1947, con 40,5ºC en Figueres. En julio de 1911 fue el más cálido de principios del siglo XX en Girona. El verano de 1928 lo fue del siglo XX si tomamos la media de julio y agosto en toda España. También el verano de 1994 fue muy caluroso, parecido al de 1928 en toda la Península Ibérica.