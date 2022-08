La Comunitat Valenciana ha vivido un fin de semana con condiciones meteorológicas muy adversas. Calor sofocante y fuertísimas rachas de vientos que han afecto de sur a norte a prácticamente todo el territorio. Las últimas 72 horas han tenido dos claros protagonistas: el calor y los reventones térmicos, como el que provocó el sábado de madrugada la tragedia en el Medusa Sunbeach Festival, en la que murió un joven tras caerle encima parte del escenario del festival como consecuencia de las fuertísimas rachas de viento.

Agosto se ha caracterizado por episodios de calor no tan extremo con los registrados en julio. Sin embargo, la sensación de asfixia y bochorno ha estado muy presente, especialmente durante la noche. Y es que la Comunitat Valenciana ha visto cómo entre julio y agosto el número de noches tórridas y ecuatoriales se han disparado, con mínimas que apenas han bajado de los 25 grados o de los 30, como el pasado fin de semana.

¿Hasta cuándo va a durar el calor?

Las predicciones y modelos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican que la entrada de un frente frío por el oeste de la península ibérica está desplazando poco a poco la masa de aire caliente del centro del país. Por el momento, y a diferencia de lo que está pasando en el norte y centro del país, donde ya han comenzado a ver cómo bajan las temperaturas por debajo de los 26 grados, en la zona del Mediterráneo todavía habrá que esperar unos días a que el calor se disipe.

Por el momento ya ha comenzado a notarse un leve descenso de las temperaturas, que ya no han superado los 40 grados como sucedió el fin de semana.

Desde la Aemet, la previsión para mañana martes ya apunta a una bajada más que notable de las temperaturas máximas previstas en la Comunitat Valenicana.

De hecho, las máximas previstas para mañana martes no llegarán a los 30 grados. El frente frío parece que ayudará a aliviar la sensación de sofoco con temperaturas que, en València, no superarán según las estimaciones los 27 grados. Lo mismo pasará en Castelló, con 27 de máxima prevista, o Vinarós con 26. En Morella, los termómetros no pasarán de los 20 grados y en el interior de Valencia, Requena se quedará, según la Aemet, en 21 grados.

Uno de los municipios donde más calor se espera mañana será Alcoi, con una temperatura que podría llegar a los 28 o 29 grados..