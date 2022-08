A Josefa, vecina de Benialí, uno de los pueblos desalojados, se le inundan los ojos de lágrimas. «Hijo, yo nunca volveré a ver estas montañas verdes. Son nuestra vida. Hemos conocido este precioso paisaje. Y ya no existe. El fuego lo ha destruido». Esta vecina, ya de avanzada edad, afirma que ella se morirá antes de que reverdezcan los bosques de la Vall de Gallinera que ahora están calcinados. «Nos comentan que las casas sí se han salvado del fuego. Pero la montaña también era nuestra casa. Vamos a sentir una tristeza enorme cuando veamos todo arrasado».

Esta vecina destaca la solidaridad de quienes atienden el albergue habilitado en Pego para los desalojados. «Se están portando de maravilla. Se han preocupado de nosotros durante toda la noche. Pero no hemos podido dormir. Tenemos la cabeza allí».

Rosa, también vecina de Benialí, asegura que nunca se podía imaginar que un fuego causara «tanta maldad». «Ha habido otros incendios. Los han apagado en seguida. Pero esto es un desastre enorme. Estábamos en casa con la familia y escuchamos los rayos. Un día después tuvimos que dejar nuestra casa. Nadie sabe cuándo podremos volver. Esto va para días».

Los vecinos desalojados dejan sus casas en estado de shock. «Claro que nos angustia. Tenemos el fuego encima del pueblo», indicó Ferran Nadal, vecino de Tollos, mientras dejaba junto a su mujer su casa. Dos agentes de la Guardia Civil y el alcalde fueron casa por casa para avisar a todos de que las llamas bajaban desde la montaña hacia este pequeño municipio, que en verano bulle de vida (los vecinos regresan a pasar sus vacaciones). «Nos han avisado esta mañana para que nos preparáramos para un posible desalojo. Ahora (sobre las 15 horas) ya han tocado en nuestra casa y nos han dicho que nos tenemos que ir rápidamente».

A Ferran, sin embargo, no le sorprende este incendio. «Cada verano pienso: lo hemos salvado sin fuegos. Pero este ya no ha podido ser. No se limpia el monte. Tarde o temprano, esto iba a pasar».

«El fuego ha destrozado la mitad de la Marina Alta. Es una tragedia», afirma Carmen, una vecina de Castell de Castells que observa desde la calle cómo las llamas se acercan a su pueblo.

«Este incendio ha destruido el pulmón verde de la Marina Alta», asegura el alcalde de la Vall d’Alcalà, Pablo Martínez, que señaló que este fuego ha sido una especie de tormenta perfecta. «Llovió mucho en abril. Creció la vegetación de forma explosiva y luego llegó el calor y todo se ha secado. Además, hay campos que se han dejado de cultivar y están abandonados. Esas circunstancias eran pólvora».