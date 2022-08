El río Colorado, el quinto más largo de los Estados Unidos de América, mundialmente conocido por su espectacular cañón, está casi seco. La sequía histórica que atraviesa, durante los últimos 22 años, está dejando sorprendentes imágenes, como la aparición de barcos hundidos y otros fenómenos que están siendo el rostro de la falta de agua. Lo más paradójico de esta situación es que, no tan lejos de allí, en la región más árida del país norteamericano, ocurrió un fenómeno que sucede, de media, una vez por milenio. El Valle de la Muerte, donde se registran temperaturas superiores a los 50 grados centígrados, registró, a finales de julio, unas lluvias torrenciales que dejaron, en tres horas, la cantidad de agua media que suele caer allí en todo un año. De hecho, casi un mes después, las carreteras aún siguen cortadas, dada la gravedad de las inundaciones. No cabe duda de que es extremadamente paradójico, dejando, por supuesto, las cuestiones relativas al calentamiento global aparte, el hecho de que en una zona no habitada y extremadamente árida, llueva de una forma que sería muy agradecida en otros estados.