La Abogacía de la Generalitat está preparando el correspondiente escrito de alegaciones en el cual se pide el levantamiento de la cautelarísima dictada por la Sección IV de la Sala del Contencioso–administrativo del TSJ sobre la enseñanza por ámbitos en 1º de ESO.

Así lo confirma la Conselleria de Educación, después de que esta mañana se diera a conocer que el TSJ suspendía cautelarmente la medida, tras un recurso de UGT y a tres semanas del inicio de curso.

La conselleria afirma a Levante-EMV que las alegaciones se presentarán ante el TSJ antes de que acabe el plazo de tres días establecido, es decir, el lunes.

La organización por ámbitos se aplica en 1º de ESO desde hace dos cursos y de forma obligatoria, una medida que la conselleria dictaba en las instrucciones que se publican antes del inicio de cada año escolar.

No obstante, la llegada de la nueva ley educativa, la Lomloe, ha obligado a renovar la normativa, y Educación incluyó esta medida en un nuevo decreto -junto a los currículums- publicado el pasado 5 de agosto.

Es por esto último por lo que el juez argumenta que toma la decisión por "la inmediatez y premura de tiempo con la que se impone tal medida", aunque los centros ya conocían que en 2022-23 se mantenía como los cursos anteriores, si bien parte del profesorado y los sindicatos han sido contrarios desde el inicio a que sea obligatoria y no una opción voluntaria.

Una medida "exitosa"

Según la conselleria, la Abogacía de la Generalitat pedirá el levantamiento de esta medida por varios motivos, entre ellos este último, “que no es una medida nueva que se aplica por primera vez” y asegura que en 2020-21 y 2021-22 se ha aplicado “con éxito”.

Asimismo, cree que “suspender ahora su continuidad, a poco más de tres semanas del inicio del curso, sí que genera un grave perjuicio para el alumnado, al dificultar su transición entre Primaria y Secundaria, y también perjudica a los centros educativos y al conjunto del profesorado, que ya tienen organizado el inicio de curso”.

Mientras los sindicados (Stepv, CC OO, UGT, ANPE y CSIF) critican que se obliga a profesorado a impartir materias de las que no son especialistas, la conselleria destaca que la organización por ámbitos (agrupando asignaturas en grandes áreas de conocimiento como la sociolingüística o la científico-tecnológica) tiene grandes beneficios para el alumnado: favorece el aprendizaje competencial, facilita la transición de Primaria a Secundaria, y ofrece un trato más personalizado, contando algunos centros con codocencia (dos profesores en un aula), si bien esto no se ha generalizado en los institutos, entre otras cuestiones.

INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN