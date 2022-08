Mollà 'reaparece' en el incendio de la Vall d'Ebo tras las críticas

Al runrún de las críticas, la consellera de Medio Ambiente ha reaparecido. La consellera de Medio Ambiente, Mireia Mollà, ha visitado el incendio de la Vall d'Ebo. Podría considerarse una acción protocolaria, habitual ante estas situaciones de emergencias por parte de los principales responsables políticos y, sin embargo, tiene un sustancia política. La responsable de la gestión del medio natural y los bosques ha reaparecido tras varios días de críticas en los que muchos se preguntaban dónde se encontraba.

Mollà ha visitado el incendio de la Vall d'Ebo por primera vez desde que el monte comenzase a arder hace seis días. Hasta la fecha, su seguimiento de los incendios ha sido vía telemática, con interacciones a través de las redes sociales, mostrando preocupación y reclamando recursos extra para cuando el fuego frenase, pero sin acudir al Puesto de Mando Avanzado ni en Vall d'Ebo ni Bejís.

Porque igual que hay silencios que hablan, existen ausencias que se ven. Y que no estuviera la responsable en el Consell de aquello que se estaba quemando ha llamado la atención y había provocado críticas de la oposición y de algunos compañeros de partido, aunque oficialmente desde Compromís se le había respaldado. Sin embargo, su situación chocaba con que hasta la primera línea hubieran ido acudiendo otros cargos como la vicepresidenta del ejecutivo autonómico, Aitana Mas, la delegada del Gobierno o los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la de Ciencia, Diana Morant.

🔥Estabilitzat #IFValldEbo ja hem pogut fer aproximació a l’entorn i evaluar els danys ambientals

Reconèixer l’enorme esforç de tots els serveis operatius d’extinció per protegir la població i les seues cases!

Comença la feina post incendi pero molt pendents del terrible #IFBegís pic.twitter.com/URdXsak9NB — Mireia Mollà (@MireiaMolla) 19 de agosto de 2022

En el departamento de Mireia Mollà habían justificado su ausencia en primera línea a que esta conselleria no cuenta con competencias en extinción de incendios sino que la tiene en prevención y que lo mejor era "no molestar". Asimismo, habían avisado de que no acudirían a estos hasta que estuvieran extinguidos, como ha hecho en el de Vall d'Ebo apenas minutos después de que el Centro de Coordinación confirmase esta situación.

Mollà ha tuiteado su presencia en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de la Vall d'Ebo junto al secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel, y ante la imagen desoladora que deja el monte calcinado. "Comienza la faena post incendio", ha señalado al tiempo que ha añadido que está "muy pendiente del terrible incendio de Bejís". Allí todavía no ha acudido. Siguiendo con su forma de proceder, aún tardará en ir, por lo menos hasta que esté controlado.