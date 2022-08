"La Cueva Santa es todo para nosotros y sabíamos que no se iba a quemar"

Toda la atención de la población de Altura (Castelló) se dirigió ayer hacia el Santuario de la Cueva Santa, el templo donde sus vecinos ‑-y los de gran parte de los pueblos de la comarca-‑ veneran a su patrona. En los corrillos sólo se hablaba de una cosa, desde la plaza del pueblo hasta la inmensa piscina que limita con la rotonda donde una pareja de la Guardia Civil cortó la carretera que sube hacia el lugar de peregrinación. A mediodía llegaron muy buenas noticias: El santuario se salvó del fuego. Lo hizo gracias a la concienzuda labor en los trabajos de extinción. Ese era el gran objetivo ‑-sin descuidar otros-‑ de ayer en el devastador incendio de Bejís, ya que aquel punto alto (811 metros de altitud) donde se halla la gruta es el punto de unión entre la zona del fuego y la Sierra de la Calderona. Los más de 40 medios aéreos y más de 300 terrestres consiguieron frenar el avance virulento de las llamas, que se quedaron a escasos metros de la propia cueva.

«La virgen de la Cueva Santa es todo para nosotros. Sabemos que no se va a quemar. Ella (la virgen) no lo va a permitir», afirma María junto sus amigas en una terraza de la plaza de Altura que lleva el nombre de la patrona. María y sus amigas son alturanas maduras. Pasan de los 75, pero hablan y guasean como chicas de 15 años. «Yo no soy creyente. Si una nace coja, por mucho que le pida a la de arriba, se morirá coja. Pero tengo una fe horrorosa en la Virgen de la Cueva Santa», exclama otra mujer del grupo mientras el resto libera la tensión a carcajada limpia.

La gruta de la Cueva Santa se salvó del fuego y la gente de Altura ya imagina la próxima romería. Como todos los años, se celebrará el 8 de septiembre, el día grande de las fiestas de la población castellonense. «Ya se ha quemado alguna vez el monte por allá arriba ‑-señala Agustina con el dedo en dirección al santuario-‑, pero el fuego no ha entrado, ni entrará, en la cueva». La tradición cuenta que, en el siglo XVI, uno de los pastores que se refugiaban en la cueva debió dejar en ella una imagen de la virgen, atribuida a Fray Bonifacio Ferrer, hermano del dominico San Vicente Ferrer, y un siglo más tarde la virgen se apareció a otro pastor que pasaba la noche en la cueva para indicarle dónde se encontraba la imagen. A partir de entonces, sigue la leyenda, se sucedieron varios milagros más.

La distancia desde el municipio hasta la cueva es de 12 kilómetros. Todo ese paraje estaba verde impoluto el martes pasado, hasta que una racha de viento llevó el fuego desde Viver. Desde abajo, se podía ver a salvo la hospedería, el gran edificio construído a mediados del siglo pasado. «El Santuario de Cueva Santa es nuestro patrimonio. Muchos nos subíamos con la familia en verano y lo pasábamos entero allí», añade Agustina.

La carretera que sube al templo desde Altura es la que une la población con Alcublas, donde el incendio obligó a confinar el miércoles a su población. Gran parte del paisaje que une la gruta con Alcublas está hoy quemado.

Pelea con el fuego

La alcaldesa de Altura (Castellón), Rocío Ibáñez, apuntó, mientras, que la localidad está «preocupada» ante el avance «errático» del incendio. La primera edil indicó que la noche había sido «muy complicada» ya que los bomberos llevaban 24 horas «peleándose» con el fuego.

La Diócesis de Segorbe, a la que pertenece Altura, estaba ayer en contacto «permanente» con el resto de parroquias de los pueblos afectados y exhortó a realizar una oración para que «las condiciones climatológicas puedan favorecer» el trabajo de los equipos de bomberos. La Virgen de Cueva Santa protagoniza también el día grande de las fiestas patronales de Segorbe.