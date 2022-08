El Hospital General reconoce retrasos "puntuales" en dar resultados oncológicos pero niega falta de personal

Pueden ocurrir "puntualmente" retrasos pero el servicio de Anatomía Patológica "sigue contando con el personal necesario para mantener la calidad asistencial". Esta es la explicación que ha aportado la gerencia del Hospital General de Valencia ante las quejas presentadas por Teresa Pastor, una paciente que denunció el parón en su tratamiento contra un cáncer de mama agresivo (un triple negativo) por los retrasos constantes en recibir los correspondientes resultados.

Desde el centro han defendido que los profesionales del servicio trabajan "denodadamente por entregar sus resultados en los plazos estipulados y siempre teniendo presente la seguridad del paciente". Sin embargo, en este caso en concreto -y según denunciaba la paciente- sí se había excedido la ventana de "seguridad" que marcan los protocolos para seguir con un tratamiento.

El día 1 de julio la operaron de un tumor triple negativo, el más agresivo de los de mama, y el día 2 de agosto la citaron con su cirujano para saber, según los resultados que arrojara el estudio de las muestras en Anatomía Patológica, qué hacer entonces: si volver a quirófano, a la quimio o ir a radioterapia.

El problema es que entonces no estaban listas las pruebas y tampoco lo estuvieron la semana siguiente ni la otra y Teresa decidió presentar sendas quejas después de que le advirtieran que su caso "no era el único" y que la ventana de seguridad para evitar una nueva proliferación del tumor, un mes, se hubiera superado.

"Me dijeron que la profesional que tenía que informar mis muestras estaba de vacaciones y que quien había quedado al frente era un residente que tenía que esperar"

Personal de vacaciones y un residente al cargo

Ahora, con dos reclamaciones presentadas y tras hacer público su caso, desde el centro aseguran que esta paciente recibirá los resultados "con total seguridad (...) en la próxima consulta para la que ha sido citada, el 23 de agosto", aunque se niega que este retraso se deba a un problema relacionado con la falta de personal por vacaciones como así le habían explicado a Teresa trabajadores del hospital.

"Me dijeron que la profesional que tenía que informar mis muestras estaba de vacaciones y que quien había quedado al frente era un residente que no podía hacer este tipo de informes y que solo quedaba esperar a que volviera de vacaciones", asegura Teresa que decidió denunciar el caso ante lo que consideraba una "injusticia". "El cáncer necesita tratamiento en fechas determinadas y no según las vacaciones o bajas o problemas de gestión de los centros", apunta en una de las quejas registradas en el Servicio de Atención al Paciente.

"No es de recibo que aquí pase delante quien más patalee. Habrá gente que esté igual que yo, con la misma ansiedad y a la que siguen sin llamar"

De hecho, Teresa espera tener una respuesta el lunes y no el martes ya que ayer mismo por la mañana (a las pocas horas de que se hiciera pública la denuncia de esta torrentina en Levante-EMV), recibió una llamada en la que le adelantaban la cita del martes al lunes y directamente para Oncología. Esto supone no solo adelantar un día sino un paso entero ya que no tendrá que ser derivada desde Cirugía.

"Estoy contenta pero tengo claro que esto ha sido por la queja y, como ya había dicho, no es de recibo que aquí pase delante quien más patalee. Habrá gente que esté igual que yo, con la misma ansiedad y a la que siguen sin llamar", razona Teresa que insiste en que la presentación de quejas no era "un ataque al centro, es una defensa de la sanidad pública, para que se refuerza".