'Joan Fuster es un nombre que, con la aprobación del director, he incorporado yo personalmente porque me parece que es un escritor extraordinario'

El 1972, als cinquanta anys, Joan Fuster era un escriptor reconegut, col·laborador habitual en La Vanguardia (des de 1969), després d’haver-ho estat abans d’El Correo Catalán (més de quatre-cents articles entre 1961 i 1969) i de Tele/eXprés (també més de 400 columnes entre 1969 i 1977), entre altres mitjans de la premsa de Barcelona.

També escrivia en la de Madrid, en particular en el diari Informaciones (on van veure la llum, entre 1972 i 1977, més de 260 articles, publicats prèviament en Tele/eXprés i, sobretot, La Vanguardia), del qual era subdirector Juan Luis Cebrián.

En el mateix any de 1972 en què els articles de Fuster publicats a la premsa barcelonina eren reproduïts a Madrid al diari Informaciones, Luis María Anson, subdirector d’ABC, invità l’escriptor a col·laborar en el seu diari (carta datada el 24 de juny, primera de les que es publiquen a continuació).

En la segona carta, datada el 4 d’agost, Fuster accepta la invitació i envia un primer article, «Tratos con el vecino», que va aparèixer publicat en ABC el 27 d’agost.

En la tercera, del 25 d’octubre, Anson l’informa de l’èxit que estan tenint els seus articles entre els lectors del diari, l’anima a continuar la col·laboració i li demana un article sobre Greta Garbo.

Paral·lelament, en una carta del 31 d’octubre enviada a Juan Manuel Fanjul, reconegut monàrquic, vinculat al diari Madrid i fiscal general de l’Estat entre 1978 i 1980, Anson elogia Fuster com un «escritor extraordinario» i es vanta d’haver estat ell qui l’ha incorporat a ABC.

En la seua resposta, del 15 de novembre, Fuster li envia l’article sobre Greta Garbo -«Una sombra asombrosa: la de Greta”, publicat el 17 de desembre-, alhora que aprofita per queixar-se dels mòdics honoraris que pagava ABC.

Dos dies després, el 17 de novembre, Anson qualifica d’esplèndid l’article de Fuster sobre la Garbo, però li diu que no pot fer res respecte de la retribució, atès que en ABC, «como en todos los grandes periódicos del mundo, el capítulo colaboraciones se paga muy bajo».

La resposta i, sobretot, la paga no van convéncer Fuster, que deixà d’enviar articles. Això motivarà que, el 19 d’abril de 1973, Anson l’inste a continuar col·laborant.

Fuster, que no tenia altra font d’ingressos que el que li procuraven els seus articles periodístics, i n’havia d’escriure uns quants a la setmana per a guanyar-se la vida, li enviarà una última col·laboració, el 30 d’abril de 1973, tot al·legant que era tan pobre, que no podia permetre’s el luxe de col·laborar en ABC.

No era cap boutade, i la cosa s’acabà ací. En total, Fuster publicà sis articles en el periòdic madrileny, entre el 27 d’agost de 1972 i el 8 de juliol de 1973.

Luís María Ansón Oliar (1935)

Periodista i escriptor. Ingressà el 1954 a l’Escuela Oficial de Periodismo, tot i que des de l’any anterior, quan tenia 18 anys, havia començat a treballar ja en el diari ABC, on va ser redactor, cap de secció, cap de redacció, subdirector i director, càrrec aquest últim que ocupà entre 1983 i 1997. L’any següent fundà el diari La Razón i el 2008 el diari digital El Imparcial. Presideix el suplement El Cultural, que s’ha distribuït entre 1999 i 2021 amb el diari El Mundo i, des de 2022, amb el digital El Español. Anteriorment, va presidir l’agència de notícies EFE, entre 1976 i 1983, l’Associació de la Premsa de Madrid i la Federació d’Associacions de la Premsa d’Espanya, la Federació Iberoamericana d’Associacions de Periodistes, Televisa Europa i el concurs Miss España. Professor i subdirector de l’Escola de Periodisme, el 1996 va ingressar en la Real Academia Española. D’ideologia monàrquica i liberal-conservadora, va ser membre del Consell Privat del comte de Barcelona, Joan de Borbó, i un article seu, «La monarquía de todos», publicat el 1966, va comportar el segrest del diari ABC per part de les autoritats franquistes. Com a escriptor, entre les seues obres destaquen La hora de la monarquía (1958), El Gengis Kan rojo (1960), El grito de Occidente (1965), que va ser Premio Nacional de Literatura, La negritud (1971), Don Juan (1994) i Antología de las mejores poesías de amor en lengua española (1998). Daniel Forcada i Alberto Lardiés Galarreta van publicar-ne una biografia a Ansón: una vida al descubierto (2010). En l’època de la seua relació amb Fuster era subdirector d’ABC, diari al qual va estar vinculat durant 44 anys.

Subdirector de ABC

Madrid, 24 de julio de 1972 | Sr. D. Joan Fuster | San José, 10 | Sueca (València)

Mi querido amigo:

Me gustaría que se publicaran en ABC algunos artículos suyos. ¿Se anima usted a enviarme algo?

En espera de sus noticias, le envío un saludo muy afectuoso,

Fdo.: Luis María Anson – ABC – Serrano, 61 – Madrid

IV-VIII-72

Sr. D. Luis María Ansón | Subdirector de ABC | Madrid

Mi querido amigo:

Muchas gracias por su amable invitación a colaborar en ABC. Me gustará poder complacerle. No sé si mi «manera» encaja con la tónica de su diario. Le envío un artículo que, en dimensiones, tema y criterio, es como cualquier otro de los que habitualmente envío a La Vanguardia. Ya me dirá si le «sirve».

Con los mejores saludos.

Subdirector de ABC

Madrid, 25 de octubre de 1972 | Sr. D. Joan Fuster | San José, 10 | Sueca (València)

Mi querido amigo:

Sus artículos han tenido mucho éxito y han gustado extraordinariamente a los lectores de ABC. Así es que le aliento a que prosiga su colaboración con nosotros. ¿Por qué no se anima a escribir un artículo sobre Greta Garbo?

En espera de sus noticias, le envío un saludo afectuoso,

Fdo.: Luis María Anson – ABC – Serrano, 61 – Madrid

Subdirector de ABC

Madrid, 31 de octubre de 1972 | Excmo. Sr. D. Juan Manuel Fanjul Sedeño | Manuel González Longoria, 7 | Madrid (10)

Querido Juan Manuel:

El artículo de Joan Fuster al que te refieres en tu carta salió en su momento oportuno. Joan Fuster es un nombre que, con la aprobación del director, he incorporado yo personalmente a ABC porque me parece que es un escritor extraordinario. Así es que sus artículos no tienen problema, aunque deben sujetarse al ritmo de ABC, que está siempre agobiado de colaboraciones de primer orden.

Un fuerte abrazo,

Fdo.: Luis María Anson – ABC – Serrano, 61 – Madrid

15-XI-72

Sr. D. Luis María Ansón | Subdirector de ABC | Madrid

Mi querido amigo:

Gracias por su última carta. Le adjunto el artículo sobre la Garbo, que me sugiere: el tema figuraba en mi «programa», y me ha complacido aprovecharlo.

Creo que debo disculparme por haberle molestado por vía indirecta acerca de mis primeras colaboraciones. A raíz de cierta anécdota de años atrás —que si un día tenemos ocasión de vernos le explicaré—, no pude evitar algún recelo respecto a determinadas eventualidades de origen local, que pudieran pesar sobre ABC. Me alegro de que todo haya sido una falsa alarma.

He recibido los honorarios del primer artículo. ¿Me permite que le haga observar que las tarifas son angustiosamente módicas? No le pongo por escrito las comparaciones oportunas, porque sería demasiado indiscreto. Le hablo como «profesional» que soy, con mentalidad de jornalero y sin ningún interés por las percalinas del «prestigio»…

Con la mejor amistad

Subdirector de ABC

Madrid, 17 de noviembre de 1972 | Sr. D. Joan Fuster | San José, 10 | Sueca (València)

Mi querido amigo:

He recibido su carta y su espléndido artículo sobre Greta Garbo, que tardará aproximadamente un mes en salir porque, en principio, lo hemos destinado para el suplemento dominical. Así es que conviene que me envíe usted nuevos artículos.

He planteado el asunto de sus honorarios a la Administración. Tal vez me hagan caso, aunque ya sabe usted que en ABC, como en todos los grandes periódicos del mundo, el capítulo colaboraciones se paga muy bajo.

Un saludo afectuoso,

Fdo.: Luis María Anson – ABC – Serrano, 61 – Madrid (6).

Subdirector de ABC

Madrid, 19 de abril de 1973 | Sr. D. Joan Fuster | San José, 10 | Sueca (València)

Mi querido amigo:

Hace algún tiempo que no recibo artículos suyos y ya sabe cuánto aprecian los lectores de nuestro periódico todo lo que usted escribe.

En espera de sus noticias, le envío un saludo afectuoso,

Fdo.: Luis María Anson – ABC – Serrano, 61 – Madrid (6).

30-IV-73

Sr. D. Luis María Ansón | ABC

Mi querido amigo:

Le agradezco mucho su insistencia en pedirme artículos. Le envío uno más, por consideración personal y porque me imagino que algunos amigos comunes influyen en su demanda. Pero, como ya le dije en cartas anteriores, sus tarifas son tremendamente penosas. Si usted me permite la broma, le diré que soy tan pobre, que no puedo permitirme el lujo de colaborar en ABC. No creo que sea una paradoja.

Cuente con la mejor amistad