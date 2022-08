La FP se vive en el extranjero

Lola Tortosa (izquierda) y Candela Monteagudo (arriba) hacen prácticas de FP en el extranjero.

El verano es el típico periodo en el que buena parte de la población espera para tomar unos días de descanso, ir de viaje o aprovechar para hacer todo lo pendiente que la rutina impide habitualmente, incluyendo las aficiones. Además, sigue siendo tiempo para formarse. Es el caso de estudiantes y profesores de Formación Profesional, que en periodo estival viajan a otros países para realizar prácticas y mejorar su experiencia laboral o asistir a cursos sobre pedagogía para, después, aplicar lo aprendido en las aulas.

Así lo han hecho Lola Tortosa, Sara Murillo y Candela Monteagudo, tres estudiantes del CIPFP Ciutat de l’Aprenent de València, que están de prácticas gracias a un Erasmus+ KA-103 en el que participa su centro. Las jóvenes —que en septiembre empezarán 2º del grado superior de Estética— inciden, sobre todo, en que es una oportunidad para crecer personalmente y poder pasar un periodo en el extranjero.

Lola y Sara se han ido juntas a compartir la experiencia. Están en Irlanda, en unas prácticas de tres meses en un hotel rural, ubicado en Ballyconnell (County Cavan, Irlanda). Las jóvenes trabajan ofreciendo servicios y tratamientos en el spa con el que cuenta el alojamiento. Lola tiene 27 años y es de Moixent, y explica que con estas prácticas ‘extra’ (no obligatorias) que ofrece Erasmus+ está «viviendo la experiencia de estar en otro país y de trabajar de lo tuyo fuera».

«Empiezas a tener más práctica, estás en un sitio diferente, con otro idioma...», enumera la joven, que decidió formarse en lo que hasta hace poco era su hobby. En su caso, además, es la primera vez que sale de España para un periodo tan largo. Aunque «no se cobra mucho» y a su llegada no era todo como esperaba —por lo que recomiendan que quienes se vayan lo hagan «con todo bien atado»—, la estudiante explica que estas prácticas «te abren las puertas para ver algo que sin el programa no estaría viendo», además de, en su caso, mejorar el inglés.

«Si no hubiese venido, no hubiera conocido esto ni a gente tan buena y amable como la que hay aquí», expone, al tiempo que apunta que incluso se plantea volver a Irlanda, una vez acabe su FP.

Por su parte, Sara Murillo, coincide en que las prácticas de Erasmus+ son «una experiencia muy buena con posibilidad de trabajar en otro país. Ves otro mundo y otra gente». En su caso, la joven de 27 años y de València ha ido a Irlanda con ganas, pues ya había estado antes.

«El trato con los clientes es una pasada, aprendes muchísimas cosas y ves cómo trabajan y hacen tratamientos en otro país… porque parece que no, pero es diferente», asegura sobre su sector profesional.

El «empujón» necesario

«Nunca lo había pensado porque nadie me lo había ofrecido antes: irme sola, a otro país... sin el empujón del Erasmus+ hubiera sido difícil», reconoce. Por eso, cree que «ayuda a abrir la mente»: «ya pienso que si no me va bien en España, podría probar en otro país, y también dejo abierta la posibilidad de trabajar en un spa», añade.

Por su parte, Candela Monteagudo decidió irse a Italia, para evitar un «choque cultural», y acabó en Pescara, a orillas del Adriático, donde este verano está en un centro de estética. Ahí, ha podido comprobar, entre otras cosas, cómo la cosmética española está «a la vanguardia», dice esta estudiante del Ciutat de l’Aprenent, natural de Ciudad Real.

Aunque ella ya contaba con suficiente experiencia en el sector —ha estado trabajando como autónoma—, de la experiencia destaca que ya habla «italiano con bastante fluidez y he conocido a gente maravillosa». Además, le ha llamado la atención que en Italia «no existe la FP pública, todo es privado. La calidad de la enseñanza que nosotros tenemos, no la tienen aquí», valora.

«Cada uno tendrá una experiencia personal diferente, pero sí que lo recomiendo. Esto me ha dejado buen sabor de boca y sí que dejo la puerta abierta para volver en un futuro, aunque decidiré sobre la marcha», añade.

Anima a que la gente «se lance, aunque sea sola, porque esto ayuda a crecer, te obliga a hablar, a relacionarte… es una experiencia que enriquece mucho y ves todo lo que eres capaz de hacer».