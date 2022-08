"Hay que superar Unides Podem, no tiene sentido repetir la misma coalición de 2019"

Una de las palabras que más repite Rosa Pérez es «sumar». Lo hace casi de manera involuntaria aunque ahora el verbo cuente con una gran carga política. «Yo ya lo decía antes que Yolanda Díaz», bromea. Líder de EU desde 2018, tomó las riendas de la formación cuando esta no tenía asiento en las Corts. El pacto con Podem (por el que nació Unides Podem) en 2019 les permitió recuperar la representación parlamentaria y entrar por primera vez en el Consell. Tres años son un mundo y esa alianza hoy está en plena revisión, con tensión entre sus componentes.

¿Cuál es el balance en la primera experiencia de gobierno?

Muy positivo. Siempre decía que en el primer Botànic faltaba Esquerra Unida, que faltaba nuestra voz. Somos gente ambiciosa y siempre queremos hacer más, pero creo que se han hecho muchas cosas. Nos hubiera gustado hacer más, pero queda un año y esperemos que renovable otros cuatro.

¿El poder decepciona?

Lo que me ha decepcionado es la lentitud de la burocracia. Para que determinados proyectos vean la luz falta demasiado tiempo y eso genera frustración.

Dijo Yolanda Díaz que al Gobierno le faltaba alma, ¿le pasa lo mismo al Consell?

Yo creo que no, no le falta alma, creo que los procesos burocráticos son muy largos y evidentemente siempre nos gustaría ir a más. Se han hecho muchas cosas y se ha mejorado la vida de los valencianos y valencianas. Y eso en una legislatura muy difícil, con dos años con pandemia donde nos ha tocado gestionar lo urgente. Creo que hemos sido la autonomía que mejor ha gestionado la pandemia y ahí están los datos de sanitarios, de profesorado o de empleo. Hubiera sido muy diferente si esto no lo hubiera gestionado el Botànic.

¿Cómo se presente la izquierda marcará la posible continuidad del Botànic?

Será fundamental. Soy de las que aboga por sumar, antes incluso de que Yolanda Díaz utilizara la palabra sumar. Esquerra Unida ha sido siempre de sumar, es importante construir el bloque histórico de cambio y seguimos en la misma línea, pero no como una reacción a la amenaza de la extrema derecha sino en positivo; sumar es positivo para hacer políticas progresistas. Si somos más fuertes podemos estirar al PSPV para hacer más políticas transformadoras.

Compromís no parece muy por la labor, al menos en las elecciones autonómicas.

Sí, bueno, parece ser, pero todavía quedan muchos meses para poder convencerlos. Nosotros les hemos hecho la reflexión de la importancia de ir todas juntas. Ya lo dijimos en 2019. Ahí fue posible sumar con Podem, y ahora insistiremos en sumar con todo el mundo que quiera si se dan las condiciones.

Si solo se puede pactar con Podem, ¿se tendrá que reeditar Unides Podem?

Nosotros pensamos que hay que superar Unides Podem, hay que ir a más. La suma no tiene por qué ser solo en partidos políticos y ahí influye Yolanda Díaz, con un proceso abierto, participativo y donde todo el mundo se sienta representado. Es el momento de construir espacios lo más amplios posibles. En esa línea, a nosotros nos gustaría que estuviera Compromís, pero no se puede sumar a quien no quiere. Aunque la política nos ha demostrado que esto es muy rápido y lo que hoy no parece ser posible, luego lo es.

¿La relación de fuerzas ha cambiado entre los dos socios?

Es evidente que Podem y Esquerra Unida solo se pueden entender de tú a tú. Somos una organización más fuerte que hace cuatro años, con una amplia implantación territorial y una gran estructura municipal; somos una fuerza solvente que ha estado a la altura de las circunstancias y lo va a estar.

Por lo tanto, ¿no se repetiría la misma situación de 2019 cuando Podem lideró la candidatura y los principales puestos?

No tendría demasiado sentido repetirlo. Para que las confluencias funcionen el respeto entre las organizaciones y, sobre todo, las decisiones colectivas porque EU viene de una profunda experiencia democrática. Nosotros entendemos las confluencias trabajando de una manera compartida, dialogada, consensuada, donde las decisiones han de ser colectivas, y eso además es el mejor seguro de vida que tiene una coalición. Todo lo que se sume evidentemente tiene que funcionar desde decisiones democráticas y compartidas.

Illueca habló de abrir un proceso de escucha valenciano, ¿es el vicepresidente segundo el líder de Unides Podem?

Lo hemos dicho públicamente, queremos hacer ese proceso de escucha, pero los liderazgos son decisiones colectivas y esa es la manera de funcionar. Es importante para espacios que queremos sumar, destacar los liderazgos colectivos y compartidos.

¿Las elecciones se ganan por el centro, por la moderación?

Se ganan haciendo las cosas bien, que quien te ha votado se sienta representado con las políticas y que la ciudadanía vea mejorada sus condiciones de vida. La moderación habría que decidir qué es y qué políticas lo son. El Botànic es un gobierno plural, nosotros querríamos revertir todo aquello que ha sido privatizado y otras no lo tienen tan claro, pero vamos avanzando con el equilibrio que es donde está la virtud. Siempre trabajamos desde la diversidad y desde el respeto y eso funciona bien en el Botànic y ahora en las elecciones cada uno hará su discurso político remarcando lo que ha hecho en el Consell.

¿La diversidad de opiniones en el Consell terminan siendo discrepancias? ¿Hay demasiado ruido?

Cuando me hablan de discrepancias yo no las veo, hay diferencias en algún tema, pero no hay fricciones. Diferencia sí, pero fricciones, discusiones, malos rollos si los hay, yo no los he visto.

¿Qué ha perdido el Consell con la salida de Mónica Oltra y qué ha ganado con Aitana Mas?

Son dos grandes políticas y lo que hemos vivido con la exvicepresidenta ha sido duro y nadie pone en duda su valía política y su valentía para hacer políticas sociales con los mimbres que tenía la Administración y la situación de dónde veníamos. Y Aitana Mas es una persona con mucha valía, ayudó a montar esta conselleria en 2015 y está demostrando una validez increíble siendo muy joven. Lo perfecto es que pudieran estar las dos.

¿Se ve de consellera dentro de un año?

Espero que sí, soy optimista patológica y confío en que sí. Hay proyectos que, por desgracia, tardan mucho y espero verlos. Esta conselleria es especialmente bonita y es fundamental para la calidad democrática.

¿Qué queda para el último curso en la conselleria?

Estamos llevando muchas buenas prácticas como los presupuestos participativos a reglamentos y leyes para blindarlos. También hemos dado un gran avance en memoria democrática, estamos cerca de ser la primera comunidad autónoma que abra todas las fosas y hemos multiplicado el dinero en cooperación acercándonos al objetivo del 0,4 % de esta legislatura. Esquerra Unida es garantía de que determinadas políticas que tienen que ver con la calidad democrática se lleven adelante.