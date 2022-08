Organizarse para descansar en vacaciones

Irse de vacaciones es un respiro para el cuerpo, pero también puede ser un alargamiento del estrés diario si se no se consigue desconectar totalmente de las responsabilidades laborales de cada uno. Esto le ocurre a tres de cada cuatro españoles que no logran «olvidarse» de su trabajo totalmente en vacaciones, según el Estudio de TopDoctors verano y bienestar físico y mental 2022.

Los datos de este estudio arrojan que el 35 % de los españoles desconecta del trabajo, pero no de internet y de las redes sociales, cifra que se dispara hasta el 70 % en el caso de los menores de 30 años. Por otro lado, casi un tercio de los encuestados manifiesta que solo consigue desconectar a ratos y un 3 % reconoce que no lo hace en ningún momento de su temporada estival.

En un contexto de hiperconectividad y en el que es muy fácil ser receptor de mensajes del trabajo incluso cuando uno está de vacaciones (por grupos de whatsapp o llamadas esporádicas), Fernando Catalán, psicólogo del trabajo y de recursos humanos, recomienda distinguir cuando le damos al teléfono un uso personal y cuando profesional.

Todo parte de la organización, la propia y la que se adopte de manera cultural en la empresa. «Muchas veces existe un mal entendido compromiso en el trabajo, en el que hacer bien tu trabajo se percibe no solo con realizar las tareas que acarrea el puesto, sino estar permanentemente conectado». «Se ha de tener un compromiso por hacer bien el trabajo pero estar permanentemente conectado no es ser mejor trabajador. Quizás por la inseguridad de la persona o porque la empresa ha transmitido que los buenos o los malos son los que están conectados, hay mercantiles que tienen estresados a sus trabajadores permanentemente», desliza el especialista. Todo se basa, de nuevo, en cómo esté organizada la empresa.

«Si hay una buena evaluación del desempeño y está claro cuando realizas bien un trabajo o no y es un tema objetivo no hay problema, pero si entran parámetros subjetivos como estar disponible siempre, existe conflicto. La empresa no debería reforzar estas apreciaciones subjetivas».

Y eso pasa por que «tu jefe lo tenga claro y lo transmita para no reforzar actitudes de estrés, que provocan que el empleado tenga una necesidad patológica de no descolgarse. Si no descansas ni desconectas, el estrés terminará contigo sintiéndote mal y con problemas de salud», sentencia Catalán. Dice el psicólogo que es normal tener momentos de mayor estrés, puntuales, pero no estar permanentemente en alerta.

El agotamiento físico

Porque los descansos, dice, son «muy necesarios». «Hay que destinar tiempo tanto al trabajo como al descanso y en ese tiempo hay que cansarse en otras cosas». Haciendo deporte o pasando el día en la playa. «Ese agotamiento físico es un sistema de relajación», dice Catalán. Por otra parte, resalta la importancia de la socialización. «Las patas que sustentan una vida son varias. Si una es el trabajo, otra es la socialización. Es importante dedicar tiempo a parejas, amigos y relaciones sociales».

Planificación, cerrar asuntos pendientes y organizarse para apagar el ordenador, cerrar la puerta de la centralita o bajar la persiana y disfrutar del descanso y la compañía de familia y amigos. Para desconectar, concluye el psicólogo, es necesario «cansarse en otras cosas».